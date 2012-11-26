میلان بحران زده یووه صدرنشین را شکست داد/ پیروزی رم و سمپدوریا

به گزارش خبرگزاری مهر، حساس ترین دیدار این هفته رقابتهای سری آ را دو تیم یوونتوس و میلان در حضور بیش از 48 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو برگزار کردند که در پایان تیم بحران زده میلان موفق شد با تک گل دقیقه 31 روبینیو از روی نقطه پنالتی به پیروزی برسد.

ماسیمیلیانو الگری سرمربی میلان که در چند هفته اخیر به شدت تحت فشار بود و تا آستانه اخراج نیز پیش رفته بود بعد از این پیروزی یک نفس راحت می کشد و فعلا خیالش از جایگاه خود روی نیمکت روسونری مطمئن است.

در دیگر بازی های شب گذشته رم با تک گل "ماتیو دسترو" در زمین پسکارا به برتری رسید و سمپدوریا نیز با همین نتیجه بولونیا را شکست داد. تک گل سمپدوریا را آندره آ پولی به ثمر رساند. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* آتلانتا صفر – جنوا یک

* کیه ‌وو صفر - سیه‌ نا صفر

* تورینو 2 – فیورنتینا 2

* سامپدوریا یک – بولونیا صفر

* پسکارا صفر – رم یک

* میلان یک – یوونتوس صفر

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 32 امتیاز

2- فیورنتینا 28 امتیاز – تفاضل گل 13+

3- اینتر 28 امتیاز – تفاضل گل 11+

4- ناپولی 27 امتیاز

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18- سیه نا 11 امتیاز – تفاضل گل 1-

19- بولونیا 11 امتیاز – تفاضل گل 4-

20- پسکارا 11 امتیاز – تفاضل گل 16-