زعفران خط بسته بندی استاندارد ندارد/طرح جامع در پیچ و خم اجرایی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح از سال‌ها پیش توسط سازمان جهاد کشاورزی و شورای ملی زعفران با در نظرگرفتن تمامی زوایای مرتبط به تولید، کیفیت، توسعه صادرات و صنایع تبدیلی تهیه و بهمجلس شورای اسلامی ارائه و تصویب شد که در صورت اجرایی‌ شدن صحیح تحول عظیمی در تولید و تجارت زعفران بهوجود می‌آید.

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه طرح جامع ملی زعفران با پنج طرح و 92 پروژه به مجلس رفته است می افزاید: در این طرح به دنبال افزایش میزان سطح برداشت محصول از 3.5 کیلوگرم به 8 کیلوگرم هستیم.

محمد علی شریعتی مقدم در حاشیه بازدید یک روزه خبرنگاران از واحد تولیدی نوین زعفران به عنوان صادر کننده نمونه این محصول در خراسان رضوی در این رابطه می گوید: تهیه بانک اطلاعاتی زعفران به منظور جلوگیری از نوسانات قیمت این محصول، ثبت برند زعفران ایران برای مصرف کنندگان نهایی و حمایت از تولید کنندگان داخلی در شرایط بحرانی از جمله موضوعات مطرح شده در طرح جامع زعفران است.

زعفران خط بسته بندی استانداردی در دنیا ندارد

عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه از 170 هزار گل چیده شده زعفران بعد از فراوری یک کیلو زعفران خشک بدست می آید، می افزاید: از صد کیلو گل پنج کیلوگرم زعفران خیس و از این میزان می توان حدود یک کیلو زعفران خشک بدست آورد که در صورت بسته بندی می توان شاهد ارزش افزوده زیادی برای این محصول بود.

شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه زعفران خط بسته بندی استانداردی در دنیا ندارد تصریح می کند: صادر کنندگان این محصول با توجه به سلیقه خود بسته بندی های مختلف و متنوعی برای این محصول در نظر می گیرند.

لزوم حمایت از برندهای خوشنام زعفران

وی با اشاره به اینکه باید از برندهای خوشنام در کشور حمایت شود بر ممنوع شدن صادرات فله ای زعفران و لزوم بسته بندی آن طبق قانون اشاره و تصریح می کند: تنها 12 تا 20 درصد محصول زعفران خراسان رضوی بسته بندی می شود.

عضو اتاق بازرگانی مشهد بیان می کند: زعفران درجه یک، دو و سه ایران از استانداردهای جهانی بالاتر است چرا که بابهترین کیفیت و با به کار گیری شیوه های نوین و کاملا بهداشتی در مراحل خشک کردن و فرآوری بسته بندی و عرضه می شود.

تولید 30 محصول غذایی با زعفرانی

وی با اشاره به اینکه زعفرن قبل از فراوری 14 آزمون کنترل کیفی را پشت سر می گذارد می گوید: در حال حاضر حدود30 محصول مختلف از جمله، دسر، ژله، کرم کارامل، پودر کیک و پودر سوخاری، چای، نبات و دیگر محصولات تهیه می شود و با این وجود هنوز در این مسیر می توان محصولات جدید دیگری را به سبد غذایی خانواده ها افزود.

شریعتی مقدم صادر کننده نمونه زعفران کشور می گوید: در حال حاضر فرایندهای فراوری زعفران در شرایطی انجام می شود که این محصول مواد موثره بالای خود را یعنی "کروسین و کروستین" به عنوان رنگ زعفران ، "سافرانال" عطر" و "پیکرو کروسین" به عنوان طعم دهنده حفظ کند.

نقش 30 درصدی خشک کردن در ارتقاء کیفی زعفران

وی با بیان اینکه تنها خشک کردن زعفران به میزان 30 درصد در ارتقاء کیفی این محصول نقش دارد، می افزاید: در حال حاضر زعفران با بهره مندی از فرایندها و تکنولوژی های پیشرفته و کنترل شده و تحت خلا و بدون دخالت دست در مشهد خشک و فراوری می شود.

شریعتی مقدم از اجرای 30 طرح علمی در زمینه خواص زعفران با همکاری دانشگاهیان خبر داد و افزود: با توجه به اینکه زعفران در طب سنتی به عنوان دارو مورد مصرف قرار می گیرد باید سلامت آن در طی مراحل تولید و فراوری حفظ شود.

وی می گوید: زعفران که به عنوان ارزشمند ترین گیاه از ابتدا به عنوان گیاه داوریی مصرف می شده است امروز با عطرو رنگ و طعم استثنایی به ارزش و کیفیت انواع غذاها و نوشیدنی ها در سراسر جهان می افزاید و به مصرف کنندگان سلامتی می بخشد.

وی بسته‌بندی را عنصر مهمی در عرصه صادرات دانسته و می گوید: قبل از این زعفران به صورت فله‌ای و یا در بسته‌های نامناسب صادر می‌شد ولی اکنون ایران در زمینه بسته‌بندی گام بزرگی برداشته‌ و این محصول هم اکنون به 35 کشور جهان صادر می شود.

ارتقا 50 درصدی کیفیت زعفران ایران

شریعتی مقدم با اشاره به اجرای طرح بهبود ارتقاء کیفی زعفران می افزاید: در پی اجرای این برنامه، کیفیت و عملکرد تولید این محصول افزایش و ضایعات آن هم کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

وی افزود: ضمن آنکه کیفیت رنگ دهی زعفران هم نسبت به نرم استاندارد بین المللی 50 درصد ارتقا پیدا کرد و آلودگی های میکروبی زعفران هم به کمتر از حد مجاز رسید ضمن اینکه میزان زعفران استحصالی از هر کیلو گل هم از 9تا 13 به 15 تا 17 گرم افزایش یافته است.

وی اظهار می کند: در این طرح، آموزش های فنی و زراعی، نظارت فنی و بهداشتی بر مراحل مختلف از برداشت تا جمع آوری، فرآوری و نگهداری محصول، تجهیز کشاورزان به وسایل مورد نیاز برای عملکرد بهتر و با کیفیت تر به کشاورزان ارائه شده است.

گزارش: زهرا طوسی