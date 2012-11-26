پیست دوچرخه سواری مشهد لانه پرندگان شد/تزریق قطره چکانی بودجه

ابوالقاسم باروح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در شهر مشهد از یک پیست نسبتا خوب دوچرخه سواری برخوردار هستیم که البته هنوز از طرف پیمانکار تکمیل نشده است و بحث سخت افزاری ونرم افزاری و سرمایش وگرمایش آن به صورت کامل در نیامده است.

وی افزود: این پیست از لحاظ شرایط آب وهوایی نیز متناسب با آب وهوای مشهد ساخته نشده است و با توجه به اینکه قریب به نصف سال در شهر مشهد شاهد سرما و یا بارندگی هستیم به منظور استفاده بیشتر و بهینه از این مکان احتیاج به یک سری تغییرات در این پیست داریم.

باروح با اشاره به استاندارهای آسیایی و جهانی در ساخت پیست های دوچرخه سواری توضیح داد: به دلیل طولانی شدن ساخت این پروژه متاسفانه این پیست بعضی از استانداردهای خودش را از دست داده و دچار افت کیفیت شده و به همین خاطر کمتر مورد استفاده جوانان و ورزشکاران قرار می گیرد.

وی افزود: پیستی که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد پیست چوبی است اما پیست ما متاسفانه سیمانی است و خطراتی را برای رزشکاران به همراه دارد.

وی همچنین از کمبود تجهیزات دیگر در زمینه انجام ورزش دوچرخه سواری گلایه کرد و افزود: متاسفانه این پیست با همه هزینه های که برای آن شده است روند خوبی را طی نکرده است و فقط در ایام تابستان می توانیم از آن استفاده کنیم.

رئیس هیئت دوچرخه سورای استان اظهار داشت: این پیست رو باز است و می شد با یک مقدار هزینه دیگر از آن در تمام فصول استفاده کرد.

وی افزود: به لحاظ وجود برف و باران و یا گرد و خاک این پیست همیشه دچار آسیب است و از طرفی هم به لحاظ اینکه پرندگان به راحتی به داخل پیست وارد و در آن تردد می کنند آنجا تبدیل شده است به لانه ای برای پرندگان و بعضی وقتها فردی که می خواهد آنجا را نظافت کند به سختی زحمت می افتد و بخشی از این مکان بخاطر وجود چنین مسائلی غیر قابل استفاده شده است.

وی افزود: فکر نکنم دولت توان این را داشته باشد که این مکان را مرمت و بازسازی کند و ما باید با همین پیست بسازیم، مگر اینکه اسپانسری پیدا شود و در این پیست سرمایه گذاری انجام دهد.

وی بیان کرد: بودجه برای ساخت اماکن ورزشی آنقدر قطره چکانی است که تا وقتی یک قسمتی را درست می کنند قسمت دیگر خراب می شود و من متاسف هستم که بعضی مکان های ورزشی با این همه سرمایه گذاری که برای ساختن آنها می شود بعد از چند سال کار آیی خودشان را از دست می دهند.

باروح افزود: مکان های که ساخته می شود باید به صورت چند منظوره طراحی شود اما در فضا های که در مشهد ساخته می شود گاهی اوقات از همان فضای یک منظوره هم نمی توان به طور کامل استفاده کرد.

وی گفت: باشگاه داری در ورزش به این معنا نیست که یک مکان مسقفی درست کنیم و در آنجا فعالیت کنیم بلکه این کار باید در تفکر و مدیریت اجرائی نیز وجود داشته باشد و مدیرانی که پول در اختیارشان است مدیریت کنند تا ورزش ما دچار مشکلات این چنینی نشود.

وی افزود: در کشور ما که چندین کارخانه ماشین و موتور سازی وجود دارد یک کارخانه تولید دوچرخه وجود ندارد و دوچرخه سورانی که به صورت حرفه ای می خواهند کار کنند باید دوچرخه های بالای سه میلیون تومان بخرند که البته این حداقل قیمت است و دوچرخه خوب تا 20 میلیون تومان نیز قیمت دارد.

وی با اشاره به توان علمی و فنی که در کشور وجود دارد بیان کرد: در کشوری که توان ساختن موشک وجود دارد چرا دوچرخه نمی سازیم.

ابواقاسم باروح به دوچرخه سورای بانوان استان اشاره کرد و توضیح داد: برای خانم ها نیز یک تشکیلاتی را سازمان دهی کرده ایم و به لحاظ مباحث فرهنگی که و جود دارد از سازمان های که توان در اختیار گذاشتن فضای ورزشی به منظور استفاده بانوان را دارند در خواست همکاری داشته و داریم.

وی افزود: خانم های دوچرخه سوار خراسانی به بعضی از میادین کشوری نیز فرستاده شده اند.که البته این کار نه تنها برای سلامت بانوان لازم وضروری است بلکه در سطح بین المللی نیز باعث توسعه فرهنگ اسلامی خواهد شد.

وی اسلام را دین مترقی دانست که در صورت رعایت موازین عرفی وشرعی به هیچ عنوان مانعی برسر راه خانم ها برای ورزش قرار نداده است.

وی اظهار داشت : البته ما مخالف خانم هایی هستیم که بدون پوشش مناسب و رعایت موازین قانونی، شرعی وعرفی و یا به قصد زیر پا گذاشتن هنجارها در اماکن عمومی ظاهر می شوند.

وی در رابطه با حضور بعضی از آقایان دوچرخه سوار با لباس مخصوص این رشته ورزشی در اماکن عمومی وسطح شهر گفت: البته ما این کار را نیز تائید نمی کنیم و از آقایان نیز می خواهیم مسائل عرفی وشرعی را رعایت کنند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی به وجود تنوع مناسب رشته های دوچرخه سواری اشاره کرد وتوضیح داد: دوچرخه سواری در کوهستان و سایکل توریست و همچنین پرش از موانع و ارتفاع علاوه بر دوچرخه سواری سرعتی، از جاذبه های خوبی است که در این رشته ورزشی وجود دارد.

وی افزود: امروز در دنیا به دلیل پیشگیری از بسیاری از آسیب ها و مشکلاتی که جوامع امروزی با آن مواجه هستند پرداختن به ورزش استفاده از ظرفیت های ورزشی در دستور کار مسئولان قرار دارد و متولی یک شهر خوب و متولی یک استان خوب باید بیشترین کمک ها در زمینه ورزش را داشته باشند و از آنها می خواهیم فضای بیشتری به ورزش اختصاص دهند.

وی گفت: در حالی که سالانه چندین میلیارد تومان صرف ساختن فضای سبز می شود و علی رغم کمبود آب و هزینه های نگهداری فراوان در بعضی از فصول سال از آن فضا ها استفاده نمی شود و اگر همین فضاها در اختیار ورزش قرار گیرد و فضای ورزشی در آن ساخته شود می توان از آن استفاده بهینه ای انجام داد.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری در بخش ورزش هدر دادن سرمایه نیست و مسئولان هرچه در این زمینه سرمایه گداری کنند پاسخ مثبت آن را دریافت خواهند کرد.

باروح افزود: اگر قرار است در راستای صدور انقلابمان به سراسر جهان موفق باشیم بهتر است کاری بکنیم تا مردان و زنان سالمی داشته باشیم.

وی همکاری همه سازمان ها و ارگانها را در راستای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری خواستار شد و از اهتمام شهرداری مشهد به منظور ساختن 150 ایستگاه دوچرخه در سطح شهر ابراز رضایت کرد و این کار را به منظور توسعه فرهنگ دوچرخه سواری حرکتی مثبت وخوب دانست.

وی اظهار داشت : دوچرخه سواری ضمن اینکه باعث شادابی افراد می شود در کاهش ترافیک وآلودگی هوا نیز موثر است و مشکل کمبود پارکینگ را نیز تاحدودی برطرف خواهد کرد به همین دلیل ضمن اینکه هیئت دوچرخه سورای از گسترش این فرهنگ حمایت می کند سازمان های دخیل در امر ترافیک و محیط زیست و خود مردم نیز از این کار بهره خوبی خواهند برد.

وی افزود: بخش دولتی مارا یک ngoمی داند و البته به دلیل وجود مشکلات مالی کمک های کمتری به ما پرداخت می کند.که از همین جا از همه کسانی که در بخش خصوصی علاقه مند به سرمایه گذاری در این بخش و رشته ورزشی هستند دعوت به همکاری می کنیم.

وی گفت: اگر می خواهیم جامعه ای عاری از اعتیاد و بیماری داشته باشیم بهترین راه آن پرداختن به ورزش است.