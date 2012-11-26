افزایش جمعیت حیات وحش در منطقه حفاظت شده بهرام گور فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: طی سال های اخیر مطالعات و مراقبت های خاص و جدی تری بر روی حیات وحش این منطقه توسط کارشناسان محیط زیست صورت گرفته که از آن جمله می توان به سرشماری سالانه گونه ها پایش ماهانه و رفع نقایص موجود در محدوده مطالعاتی و نیز تهیه ی طرح مطالعه گونه های ارزشمند جانوری و زیستگاه اشاره کرد، در سالهای اخیر علیرغم شرایط نامساعد جوی و خشکسالی ها خوشبختانه با مراقبت و پایش این منطقه آمار حیات وحش سیر صعودی داشته است.

وی افزود: منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نیریز قرار دارد و وسعت این منطقه 408 هزار هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس تصریح کرد: منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه ای در کشور بوده که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است و حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر کاراکال، زاغ بور، هوبره، جبیر و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.

به گفته ابراهیمی کارنامی در سرشماری پاییزه حیات وحش منطقه حفاظت شده بهرام گور جمعیت کل و بز نسبت به سرشماری سال گذشته 30 درصد افزایش یافته همچنین جمعیت جبیر 39 درصد ،گورخر ایرانی21 درصد و قوچ و میش 5 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین گفت: در سرشماری پاییزه حیات وحش امسال 622 راس کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده بهرام گور مشاهده شده که در سال گذشته 479 راس گزارش شده بود همچنین آمار قوچ و میش از 311 راس در سال گذشته به 327 راس و جمعیت جبیر از 18 راس به 25 راس و جمعیت گور خر ایرانی از 359 راس به 433 راس رسیده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس با ابراز خرسندی از افزایش جمعیت حیات وحش در این منطقه در نتیجه سرشماری پاییزه امسال نسبت به سرشماری سال 1390،امنیت زیستگاه منطقه حفاظت شده بهرام گور ،افزایش حضور محیط بانان و تهیه و ایجاد تجهیزات و امکانات ،آبرسانی و غذارسانی به حیات وحش،ایجاد شرایط جهت زاد و ولد و زندگی آرام حیات وحش را از دلایل اصلی رشد جمعیت حیات وحش منطقه بر شمرد.