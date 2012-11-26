لیگ کشتی فرنگی با چهار تیم قرعه کشی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نمایندگان تیم های علاقمند به حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی هفته گذشته در حالی برگزار شد که نتایج مثبتی به همراه نداشت. بطوریکه از جمع پنج تیمی که برای حضور در لیگ کشتی فرنگی اعلام آمادگی کرده بودند، تنها دو تیم رسما شرایط مطلوبی برای حضور در این پیکارها داشتند و مابقی تیم ها هم همچنان از کمیته لیگ خواستند تا به آنان فرصت دهد!

در همین راستا عباس نمازیان سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی به این تیم‌ها تا روز 10 آذرماه فرصت داد تا شاید جمع تیم های علاقمند به حضور در لیگ کشتی فرنگی حداقل به چهار تیم برسد. وی اظهار امیدواری کرد لیگ کشتی فرنگی را به هر شکل ممکن برگزار خواهد کرد و برای این کار فقط به اعلام آمادگی 4 تیم نیاز دارد.

نمازیان با اشاره به بی نتیجه ماندن نشست هفته گذشته قرعه کشی لیگ کشتی فرنگی گفت: عدم برگزاری قرعه کشی به معنای کنار رفتن سه تیم از جمع پنج تیم اعلام آمادگی کرده نیست، بلکه نمایندگان این تیمها از ما فرصت خواستند و ما هم به آنان زمان دادیم.

به گفته وی تیمهای صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان همچنان برای حضور در رقابتها اعلام آمادگی کردند، اما نمایندگان تیم های خوزستان، آنزان ایذه و هیات کشتی خوزستان همچنان برای جذب حامی مالی از مسئولان کمیته لیگ فدراسیون کشتی مهلت خواستند.

سرپرست کمیته لیگ فدراسیون کشتی در خاتمه به تعطیلی دو هفته ای رقابتهای لیگ کشتی آزاد نیز اشاره کرد و گفت: هفته سوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد روز 16 آذرماه برگزار می شود که این وقفه دو هفته ای بین هفته دوم تا سوم به دلیل برنامه های تیم ملی و اعزام این تیم به تورنمنت جام علی یف روسیه است.