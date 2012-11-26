طرح مددکار محوری در کمیته امداد خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در دومین گردهمائی معاونین توانمند سازی کمیته امداد استان بر جدیت، پشتکار و اخلاص داشتن در خدمت رسانی به محرومین تأکید کرد و افزود: ائمه اطهار نیز در این خصوص سفارشات فراوانی کرده اند.

سید جواد رضوی در ادامه یکی از راههای جذب حامیان را، اطلاع رسانی مطلوب و اثر گذار عنوان کرد و افزود: بایستی در تمامی موارد عزت نفس خانواده های تحت حمایت حفظ شود.

وی همچنین یکی از اهداف قیام امام حسین (ع) را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و تصریح کرد: امر به معروف و نهى از منکر، اگر در دیگران اثر نکند، لااقل براى خود ما یک نوع قرب به خداوند و تمرین شجاعت است و در صورتیکه این فریضه الهی سبک شمرده شود جامعه دچار آسیب جدی می شود.

نخعی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی نیز از اجرای طرح مددکار محوری در استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای توانمند سازی خانواده های تحت با استفاده از ظرفیت های موجود در امداد، جذب کمک های حامیان و تقسیم متوازن خدمات در بین مددجویان اجرا می شود.

توزیع 156 میلیون ریال اقلام اهدائی خیرین در بین دانش آموزان سربیشه

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سربیشه گفت: توسط جمعی از خیرین اقلامی شامل (پیراهن، شلوار، مانتو، کابشن، پالتو، پارچه چادری، کیف، کفش، نوشت افزار و ...) به ارزش ریالی 156 میلیون و 200 هزار ریال به این نهاد اهدا و در بین دانش آموزان تحت حمایت توزیع شد.

محمد مولائی افزود: بسیاری از دانش آموزان هستند که توان تهیه نوشت و افزار را ندارند و این موضوع می تواند موجب سرخوردگی دانش آموزان خانواده های نیازمند شود و از این رو همراهی خیرین در اینگونه موارد می تواند نقش مهمی در روحیه و عزت نفس دانش آموزان تحت حمایت داشته باشد.

وی افزود: یکی از مددجویان زن سرپرست خانوار تحت حمایت این نهاد ، برنده یک دستگاه خودرو پژو 206 از یکی از صندوقهای قرض الحسنه شهرستان سربیشه شد.

مولایی افزود: این زن که 75 سال سن دارد از مددجویان طرح شهید رجایی این نهاد است و سومین مددجویی است که در قرعه کشی بانک ها و صندوق های قرض الحسنه به عنوان برنده خوش شانس معرفی شده است.

توزیع 1200 کیلوگرم گوشت بین نیازمندان سربیشه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سربیشه گفت: توسط جمعی از خیرین هزار و 200 کیلو گرم گوشت به این نهاد اهدا شد.

محمد مولائی ارزش گوشت های اهدائی را بیش از 192 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این گوشتها در بین 600 خانواده نیازمند، ایتام، زنان سرپرست خانوار توزیع شد.

عیادت از 40 بیمار صعب العلاج و زمین گیر در سطح استان

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: طی ماه گذشته با حضور مسئولان از 40 بیمار صعب العلاج و زمین گیر در سطح استان عیادت و دلجوئی به عمل آمد.

علی اکبر نخعی، پیگیری و رفع مسائل و مشکلات بیماران و خانواده های آنان و استفاده از ظرفیت خیرین و نیکوکاران را از اهداف این عیادتها عنوان کرد و افزود: با حضور خیرین در این بخش ها توانسته ایم قدمهای خوبی در جهت حمایت هر چه بیشتر از خانواده های بیماران نیازمند برداریم.

وی گفت: این نهاد از کلیه خیرین و نیکوکاران دعوت می کند با عیادت از بیماران صعب العلاج و نیازمند تحت حمایت ، این عزیزان را یاری کنند.