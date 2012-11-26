به گزارش خبرنگار مهر، یک قطعه پلیکان سفید از گونه های در معرض انقراض و حفاظت شده که حین مهاجرت در منطقه گل وچوملان واقع در بخش مرکزی مهاباد به دکل برق برخورد و توسط یکی از کشاورزان روستای گل، تحویل اداره حفاظت محیط زیست مهاباد شده بود در تالاب بین المللی کانی برازان رها شد.

بر اساس معاینات و بررسی های انجام شده حال عمومی این پرنده خوب بوده و بر اساس اعلام کارشناسان این حادثه آسیب جدی به پرنده وارد نکرده و توانایی پرواز و ادامه مسیر و بازگشت به زندگی طبیعی دارد که بعد از یک روز نگهداری به تالاب بین المللی کانی برازان منتقل و در زیستگاه طبیعی رها شد.

اندازه تقریبی پلیکان سفید۱۴۰ تا ۱۷۵ سانتی‌ متر است، پلیکان سفید پرنده‌ ای بزرگ و سفید رنگ با شاهپرهای نخستین سیاه‌رنگ، کیسه گلوییش آویخته و پاهای گوشتی به رنگ قرمز و نارنجی دارد، نر و ماده آنها در فصل زاد و ولد کاکل کوتاه مجعدی در پشت سر و پروبال سفید مایل به صورتی دارند.

تالاب کانی برازان اسفند ماه سال 89 به عنوان بیست و چهارمین تالاب کشور در فهرست تالاب های بین المللی ایران در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و همچنین به عنوان پناهگاه حیات وحش آذربایجان غربی ارتقا پیدا کرد و به مناطق تحت مدیریت چهارگانه زیست محیطی کشور پیوست.



براساس آخرین بررسی های انجام شده، 75 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی متعلق به 11خانواده در این تالاب شناسایی شده که در صورت اضافه کردن گونه های خشک زی این تعداد به بیش از 180 گونه خواهد رسید.



از گونه های مهم پرندگان این تالاب می توان به اردک سرسفید، اردک مرمری، فلامینگو، چنگر، اردک بلوطی، حواصیل خاکستری، پرستوی دریایی، باکلان کوچک، پلیکان سفید، چوب پا، کشم بزرگ و عروس غاز اشاره کرد.

تالاب کانی برازان مهاباد که در بین پرنده نگران ایرانی لقب بهشت پرندگان را به خود اختصاص داده، هم اکنون پذیرا و مامن پرندگان مهاجر از کشورهای مختلف بوده و با ارزش ترین زیستگاه های انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر و بومی در شمال غرب کشور به شمار می رود.



این تالاب که در زبان کردی به معنی چشمه گرازها است، معرفی این تالاب زیبا و شگفت انگیز به عنوان یک سایت پرنده نگری در کشور، بهره برداری اکوتوریسمی از آن را برای علاقه مندان به طبیعت فراهم کرده و یکی از قطب های مهم گردشگری مهاباد محسوب می شود.

در این تالاب، ساختمان نخستین برج پرنده نگری کشور در فضایی به وسعت 120 مترمربع احداث شده که با تجهیز آن به امکاناتی نظیر دوربین و تلسکوپ، این فرصت برای گردشگران جهت تماشای پرندگان موجود در این تالاب بوجود آمده است.

با فراهم شدن امکانات لازم در این تالاب، محققان، دانشجویان، ‌پرنده شناسان، گردشگران و طبیعت گردان داخلی و خارجی قادر خواهند بود در شرایطی ویژه و مناسب از جاذبه های متنوع این تالاب استفاده کنند.