  1. اقتصاد
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

اطلاعیه جدید برای دارندگان دعوتنامه‌های سهام عدالت

اطلاعیه جدید برای دارندگان دعوتنامه‌های سهام عدالت

سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه ای اعلام کرد: دارندگان دعوتنامه های سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت نام نهایی نشده اند، تا سی ام آذرماه نسبت به ثبت نام در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: در راستای تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست ای کلی اصل 44 قانون اساسی به اطلاع آن دسته از مشمولین دریافت سهام عدالت که برگه دعوت نامه ثبت نام در شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت دریافت کرده اند ولی تاکنون موفق به ثبت نام نهایی در شرکت های مذکور نشده اند می رساند آخرین مهلت ثبت نام سی ام آذرماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

بدیهی است عدم اقدام مشمولین محترم جهت ثبت نام در تعاونی های شهرستانی سهام عدالت تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از دریافت سهام عدالت قلمداد می شود.

کد مطلب 1751487

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