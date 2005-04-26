دكتر علي عباسپور تهراني فرد با اعلام اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، افزود: كميسيون آموزش به هنگام بررسي بودجه سال 84 دو پيشنهاد را به كميسيون تلفيق براي تامين اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاري ارايه داد.

وي گفت: مبلغ 200 ميليارد تومان براي بازسازي مدارس فرسوده و 100 ميليارد ريال نيز براي سرانه مدارس پيشنهاد داديم كه مجلس با توجه به ساير اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش، تغييراتي را در پيشنهادات كميسيون آموزش صورت داد.

عباسپور افزود: مجلس با 230 ميليارد تومان اعتبار در سال جاري براي حق جذب و افزايش فوق العاده شغل فرهنگيان و همچنين 200 ميليارد ريال سرانه مدارس موافقت و آنها را تصويب كرد.

رييس كميسيون آموزش مجلس تصريح كرد: در واقع مجلس با افزايش سرانه مدارس به دو برابر رقم پيشنهادي كميسيون، توجه خود به اولويت هاي اساسي آموزش و پرورش را مورد نظر دارد.

وي افزود: مسئوليت اصلي بستن اعتبارات بر عهده دولت است و آنها در خصوص ارايه اطلاعات دقيق براي بازسازي مدارس فرسوده كشور كوتاهي كردند.