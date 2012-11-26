تجهیز 640 راهدارخانه ثابت و سیار برای زمستان

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات سازمان راهداری برای زمستان امسال، اظهار داشت: پس از پایان طرح تابستانی، عملیات راهداری ویژه در سطح راه ها، پل ها و تونل ها در سراسر کشور شامل لکه گیری روکش آسفالت، شانه سازی، تکمیل و ترمیم تابلو و علائم جادهای و خط کشیها به انجام رسیده است.
وی با بیان اینکه هم اکنون اکیپهای راهداری با شروع بارشها در برخی از استان ها وارد عملیات شدهاند، بیان کرد: 11هزار و 500 راهدار در قالب 1400اکیپ در جاده های کشور آماده هستند و 8 هزار دستگاه انواع ماشینآلات و 2 هزار گشت راهداری مجهز به سیستم موقعیتیاب (GPS) هم در جاده ها فعالیت دارند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 640 راهدارخانه ثابت و سیار برای زمستان امسال تجهیز شده است، گفت: حجم ماموریت راهداران با ساخت سالانه حدود 3 هزار کیلومتر انواع راه در کشور در حال افزایش است که این امر نیاز به امکانات و تجهیزات بیشتر دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور وزیر از سال گذشته برای ساخت همزمان راهدارخانه و پاسگاه پلیس در زمان اجاری پروژه های راه سازی در کشور، افزود: در طرح زمستانی امسال حدود 8 هزار دستگاه انواع ماشینآلات 85 دستگاه برفخور مدرن و 580 دستگاه انواع ماشینهای مکانیزه زمستانی بکار گرفته می شود.
افندی زاده به راهاندازی 40 دستگاه هواشناسی جادهای در گردنههای مهم کشور اشاره کرد و گفت: فعالیتهای گسترده اطلاعرسانی از طریق برنامه رادیویی صدای راهبران، سیستمهای تلفنگویای 141 سامانههای مرکز مدیریت راه های سازمان به نشانی www.iran141.ir و به کارگیری سیستمهای هوشمند جادهای همچون دوربینهای نظارت تصویری و دوربینهای ثبت سرعت غیرمجاز انجام می گیرد.
نظر شما