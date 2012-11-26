معرفی معاونین استانداری خراسان شمالی/ انتظار عذرخواهی رسمی استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن تعطیلات رسمی تاسوعا و عاشورای حسینی و آغاز کار ادارات و سازمانها از صبح دوشنبه، احتمالا معاونین جدید استاندار خراسان شمالی و سرپرستان برخی از ادارات کل استانداری در جلسه شورای اداری استان که طی هفته جاری برگزار می شود رسما معرفی خواهند شد.

استاندار خراسان شمالی در ادامه روند تغییرات در استانداری خراسان شمالی و در راستای سیاست های اجرایی خود، اخیرا معاونین سیاسی امنیتی و هماهنگی امور عمرانی و برخی از مدیران کل بالاترین دستگاه اجرایی استان را نیز منصوب نموده که احتمالا طی این هفته در جلسه شورای اداری استان، نسبت به معرفی رسمی آنان اقدام خواهد کرد.

هرچند که به رغم وعده های محمود احمدی بیغش مبنی بر عدم تغییر مدیران مگر در موارد ضروری و همچنین تاکید مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور و استاندار این استان که در 8 ماه باقیمانده از عمر دولت تغییرات نداشته باشند، میزان عزل و نصب ها در دوماهه اخیر، نسبت به مدت زمان مشابه تصدی استانداران سابق این استان، از سرعت بالایی برخوردار بوده است، اما باید بپذیریم که عزل و نصب مدیران زیر مجموعه استانداری، از اختیارات شخص استاندار است؛ همانگونه که تغییر و عزل و نصب وزیران از اختیارات رئیس جمهور است، اما مردم انتظار دارند که این تغییرات با توجه به پایان دولت دهم و پایان سال 91، مشمول چنین ضروریاتی بوده و افرادی که به سمت های جدید منصوب شده اند از تجربه و کارآیی لازم برای اداره استان و تلاش برای توسعه و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در سفر اخیر به این استان، برخوردار باشند.

انتظار مردم برای عذرخواهی رسمی استاندار!

مردم خراسان شمالی انتظار دارند که استاندار خراسان شمالی با بهره گیری و درس گرفتن از تاسوعا و عاشورای حسینی و با تکیه بر اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و با این نگاه که "عذرخواهی، گسترش معروف و خودخواهی، گسترش منکر است و عذرخواهی نشانه سعه صدر و درست اندیشی یک مدیر و موجب رضایت خداوند متعال است"، در خصوص سخنان جلسه شورای اداری اول آبانماه 91، با شجاعت و شهامت به عذرخواهی رسمی و شفاف و بدون حاشیه، به تنش هایی که طی هفته های اخیر به وقوع پیوست و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد، پایان داده و با بازگشت آرامش باطنی به جامعه، زمینه تلاش برای خدمت صادقانه به مردمی که به گفته خود ایشان برای نوکری آنان آمده اند را فراهم کند.

گرچه محمود احمدی بیغش طی هفته های گذشته تلاش کرده است که با بیان مطالبی که رنگ و بو و مفهوم عذرخواهی را داشته، از مردم مومن، انقلابی، شهیدپرور، مهمان نواز، صبور، فهیم و قدرشناس استان و مردمی که مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود، آنان را مردمی غیور، دیندار، مرزبان، سرزنده، با نشاط و شجاع معرفی کرده اند، به نوعی عذرخواهی و مسئله را تمام شده تلقی کند اما مردم استان با عدم پذیرش این مطالب، از ایشان می خواهند که در جلسه شورای اداری و یا سایر جلسات رسمی، فقط در یک جمله کوتاه، شجاعانه و شفاف عنوان کنند که " از مردم خراسان شمالی بابت آنچه در جلسه شورای اداری یکم آبانماه عنوان شد عذرخواهی می کنم".

بی شک بیان این جمله می تواند مدیریت و درست اندیشی و ادای تکلیف شرعی استاندار خراسان شمالی را نسبت به مردم عزیز و بزرگوار خراسان شمالی نشان داده و علاوه بر درس آموزی برای مدیران میانی استان، وضعیت جامعه را به روزهای ماندگار و سراسر شور و شعف مردم مومن و ولایتمداراستان در استقبال از مقام عظمای ولایت برگرداند و تلاش و همراهی آنان را برای تحقق دستاوردهای مهم این سفر فراهم و به آنچه این روزها در مجامع عمومی و در فضای مجازی از سوی نخبگان، اهالی و اصحاب قلم منتشر می شود و همچنین به رایزنی های برخی از نمایندگان استان برای الزام وزیر کشور در جهت عذرخواهی رسمی از مردم استان و تغییر استاندار انجام می شود خاتمه دهد.

محمود احمدی بیغش بدون شک بر این نکته واقف است که مردم خراسان شمالی از بصیرت وهوشمندی خاصی برخوردارند، مردمی خوش قلب و مهربانند، مهمان نواز، قدرشناس، بخشنده و با گذشت هستند، صبورند، شهید پرور و شهید داده اند، در دوران جنگ 8 ساله تحمیلی دو هزار و 635 شهید تقدیم انقلاب کرده اند، شش هزار و 613 جانباز، 370 آزاده و 33 هزار رزمنده داشته اند، پس گواراست که " با علم و یقین به ناصواب بودن آنچه ناخواسته در جلسه شورای اداری یکم آبانماه عنوان شد" در مقابل چنین مردمی سر تعظیم فرود آورده و در اولین جلسه شورای اداری استان و یا سایر جلسات رسمی، با برداشتن این گام بلند، و این حرکت شایسته در بیان عذرخواهی شفاف و بدون حاشیه، آمر به معروف باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای اداری اول آبانماه سال جاری در بیان اثرات سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی ( قبل و بعد از سفر) ناخواسته سخنان اهانت آمیزی را در مورد مردم استان عنوان کرد که موجب رنجش خاطر مردم استان شد .

در پی این سخنان، علاوه بر موضع گیری نخبگان و اهالی قلم، برخی نشریات و سایت های محلی نیز مطالب تندی را در تقبیح سخنان استاندار خراسان شمالی منتشر کردند و نمایندگان استان نیز موضوع را از طریق رییس جمهور و وزیر کشور پیگیر شدند.