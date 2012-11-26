منصور ملایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راه حلی که بر اساس ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی کشور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، اصلی است که یکی از الزامات آن تحقق توسعه اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله با مشارکت بخش خصوصی است.

وی همچنین با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه سرمایه گذاران خارجی در فرآیند اقتصادی کشور از سیاست های دولت در سال های اخیر بوده است، اظهارداشت: گیلان به دلیل داشتن توانمندی های قابل قبول در بخش های اقتصادی و شرایط مناسب محیطی از استان های مستعد در جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی است.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گیلان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری پیش نیاز توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال است، گفت: با سرمایه گذاری خارجی دانش فنی نیز به داخل استان انتقال پیدا می کند.

وی افزود: گیلان به لحاظ کشاورزی، گردشگری، خدماتی، صنعتی، ترانزیت و سایر موارد از بستر مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

ملایی پور به مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان اشاره کرد و اظهارداشت: تمامی طرح ها از دستگاه های مختلف جمع آوری و مطالعات امکان سنجی اولیه و نهایی انجام می شود.

وی افزود: طرح های سرمایه گذاری قابل اجرا به لحاظ فنی به سه زبان انگلیسی، روسی و عربی ترجمه و بر روی سایت مرکز مزبور قرار می گیرند.

دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی گیلان در ادامه تعامل دستگاه ها از قبیل سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، دفتر وزارت امور خارجه در گیلان از حیث جذب سرمایه گذاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: دستگاه ها به لحاظ فنی باید طرح های متنوع تری تهیه کنند.

وی عنوان کرد: هم اکنون طرح های سرمایه گذاری خارجی از قبیل تولید تجهیزات الکترونیکی ضد انفجار، سیلندر چاپ، ماشین آلات آرد سازی، سیگار و غیره از کشورهای چین، ژاپن و سوئیس در استان به مرحله اجرا در آمده است.

ملایی پور با بیان اینکه اصلاح قوانین و مقررات را از وظایف اقتصاد و دارایی به ویژه سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی مستقر در وزارتخانه دانست و افزود: هر چند سال یک بار این قوانین بازنگری می شود.

ملایی پور تاکید کرد: با پذیرش طرح سرمایه گذار خارجی دیگر نیازی نیست سرمایه گذار به دنبال اخذ مجوز ها و سایر مورد برود و در پیچ و خم سیستم اداری سرگردان شود.

وی ادامه داد: با این هدف مرکز خدمات سرمایه گذاری با دبیری اقتصاد و دارایی ایجاد شده است و نمایندگان تمامی دستگاه های که برای امور سرمایه گذاری باید مجوز صادر کنند با اختیار تام در این مرکز حضور دارند.