17 طرح پژوهشی و اختراع در آبفای اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده صبح دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و پژوهشی شرکت آبفای استان اضافه کرد: این طرحهای پژوهشی و ثبت اختراع امسال محقق و ثبت شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 9 طرح در نخستین جشنواره و نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور پذیرفته است، افزود: این جشنواره اخیرا در تهران برگزار شد و از مجموع 17 طرح ارسالی 9 مورد در نمایشگاه جشنواره به نمایش درآمد.

مدیر عامل آبفای استان اختراعات و پژوهشهای پذیرفته شده در جشنواره را دستگاه تزریق کلر، دستگاه رمزدار کردن کنتور آب با avr، طراحی و ساخت دستگاه کنتورخوان و نشت یاب آنلاین، دستگاه هواده و اختلاط کننده دور تند، سیستم ممیزی اماکن و انشعابات و... برشمرد.

وی یادآور شد: آشکارسازی عیوب یاتاقانها با استفاده از تحلیل سیگنالهای ارتعاشی، بررسی کاهش فلزات سنگین توسط منعقد کننده های پلیمری و غیر پلیمری و بهینه کردن شرایط جداسازی جهت استفاده در سیستمهای آب و فاضلاب، مطالعه و ساخت نمونه پیل سوختی میکروبی در تصفیه خانه های فاضلاب، پیل سوختی میکروبی نگرشی نوین در تصفیه فاضلاب و تولید الکتریسیته از دیگر اختراعات و پژوهشهای پذیرفته شده در جشنواره بود.

حسن زاده با اشاره به اهمیت پژوهش و تحقیق در در صنعت آب و فاضلاب متذکر شد: در دنیای امروز پژوهش و تحقیقات علمی یکی از محورها و شاخصهای اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه اعم از توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود که پاسخگوی نیازهای اجتماعی مردم برای کسب، اشاعه و توسعه دانش و تکنولوژی مطرح هستند.

وی عنوان کرد: امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که شاهد تحولات سریع علمی و پژوهشی در آن هستیم و بسیاری از مراکز تولید علم به هر نحو ممکن خود را با محیط و تغییرات آن وفق می دهند.