نادر ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هدف هیئت رزمندگان اسلام تقویت باورهای دینی و انقلابی مردم است، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 100 هزار نفر در هر شب مستمع هیئات رزمندگان استان البرز هستند.



وی ادامه داد: بیشترین برنامه های معنوی استان در هیئت های رزمندگان در حال انجام است.



مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز تصریح کرد: در هر شب بیش از 100 هزار مستمع هیئت های رزمندگان هستند که در مناسبت ها از جمله محرم تعداد افراد بیشتر می شود.



ادیبی با تاکید بر اینکه باید فضایی ایجاد کنیم که مقتدرانه به اهداف خود برسیم، اضافه کرد: قدرت از جنس معنویت و داشتن قلب با ایمان قوی هدف ما است.



مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز اظهار داشت: در شرایطی قرار داریم که همیشه گفتمان انقلاب را در هیئت ها باید داشته باشیم و تقویت کنیم.



ادیبی با بیان اینکه در ارائه مفاهیم انقلاب باید پیشتاز باشیم، اظهار داشت: باید به خوبی در این فضای اجتماعی انجام وظیفه کنیم.



مدیر کل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان البرز گفت: ما هم مطالبه هایی داریم و این مطالبه ها باید در مکان های مختلف مطرح کنیم و اگر در مکانی انحرافی ایجاد شد نظارت می کنیم.



وی از نبود چشم انداز فرهنگی برای توسعه چشم انداز فرهنگی در استان البرز انتقاد کرد و افزود: بنابراین مسئولان فرهنگی استان باید تلاش بیشتری کنند.