اجتماع عزاداری زینبیه اعظم زنجان برپا می شود/جمع آوری نذورات از طریق همراه بانک

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 825 نفر عوامل برگزاری در قالب تصویربردار، عوامل جمع آوری نذورات، جمع آوری و ذبح و حمل احشام و غیره در برگزاری دسته عزاداری باشکوه عزداری زینبیه اعظم زنجان شرکت خواهند کرد.

وی طبق سال‌های گذشته دسته عزاداری این مکان مقدس، از مقابل مسجد حرکت و با عبور از خیابان‌های امیرکبیر و امام به سمت امامزاده سید ابراهیم(ع) حرکت می‌کند.

احدیان با اشاره به حضور بیش از 825 خادم افتخاری در بخش جمع‌آوری نذورات، ذبح احشام، اکیپ‌های صوتی و انتظامات، افزود: با تدابیر اتخاذ شده، از سوی ستاد برگزاری عزاداری مسجد زینبیه، 6 اکیپ دو نفره خواهران،36 اکیپ 2 نفره برادران به صورت سیار، اقدام به جمع‌آوری نذورات نقدی عزاداران می‌نمایند.

احدیان همچنین از دریافت نذورات برای نخستین بار از طریق همراه بانک خبرداد و گفت: عزاداران حسینی که مایل به ارائه نذوران به زینبیه اعظم زنجان هستند در هر کجای ایران می توانند با کارتهای عضو شبکه شتاب، کد#733* را از طریق تلفن همراه خود شماره گیری نمایند و نذوئرات خود را به صندوق مسجد زینبیه اعظم پرداخت کنند.

مدیر اجرایی مسجد زینبیه اعظم، با بیان اینکه احشام نذری نیز، توسط اکیپ در نظر گرفته شده از سوی این مسجد، ذبح می‌شود، افزود: با کشتارگاه صنعتی هماهنگی‌های لازم برای بسته‌بندی احشام ذبح شده صورت گرفته است.