مارتا نوسبام که از ارسطوشناسان معروف معاصر به شمار می رود در سخنرانی اخیر خود اسلام هراسی در اروپا را مورد سرزنش قرار داد و گفت: اسلام هراسی موجود در اروپا آفتی برای اروپا به شمار می رود که از گذشته به امروز این مصیبت ادامه داشته است.

نوسبام در این سخنرانی این اسلام هراسی را ردگیری می کند و می گوید آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در سالهای نه چندان دور از این حیث که تساهل مذهبی در کشورهایشان جاری بوده به خود می بالیدند و به آن افتخار می کردند.

البته هر کسی می داند که تاریخ غرب توأم با دشمنی و کینه دینی و خشونت بوده است.

او بر آن است که قوانین تبعیض‌آمیز فاحش در کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، بلژیک، آلمان و اسپانیا علیه مسلمانان مستلزم بررسی است و باید دوباره تجدید نظر شوند.

نوسبام معتقد است که قوانین شرع اسلام در قانونگذاری مورد توجه قرار نمی گیرد و از اینرو زنان برای داشتن حجاب و برقع مورد آزار و اذیت هستند.

به اعتقاد نوسبام این در حالی است که آنها حق انتخاب شخصی خود را دارند.

نوسبام یکی از مخالفان ایجاد محدودیتهای دینی در کشورهای اروپایی در سالهای اخیر بوده است. کتاب اخیر او با عنوان "تعصب جدید دینی" که از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شده نیز بررسی همین محدودیتها از سوی کشورهای اروپایی و غربی است.

نوسبام در این کتاب به نقد محدودیتهای ایجاد شده علیه مسلمانان از سوی کشورهای اروپایی می پردازد.

وی این پرسش را مطرح می کند که چه انگیزه‌هایی باعث شد تا برخی روزنامه ها کشتار 77 نفر در نروژ را به افراط گرایان اسلامی نسبت دهند در حالی که بر اساس شواهد یک تروریست نروژی راستگرا مرتکب این جنایت شده بود.

وی همچنین این پرسش را مطرح می کند که چرا در سوئیس و کشوری که چهار مناره دارد این بنا منع شده است. همچنین این پرسش را مطرح می کند که چگونه پیشنهاد ایجاد یک مرکز فرهنگی در منهتن نیویورک باعث ایجاد مناقشات و شعله ور شدن مناقشاتی در ایالات متحده آمریکا شد.



مارتا نوسبام در این اثر به بررسی دلایل و پشت پرده این ترس و خوف از اسلام و مسلمانان و این اقدامات می پردازد.



وی در تحلیل خود از مباحث فلسفی، تاریخی و ادبی بهره می گیرد تا این محدودیتها را مورد بررسی قرار دهد.

نوسبام در نقد رفتار کشورهای اروپایی به ارزش و اهمیت آزادی دینی می پردازد و رعایت آزادیهای مذهبی از سوی کشورهای اروپایی و غربی را مورد تأکید قرار می دهد.

او می گوید آنچه را که برای خود می خواهیم باید برای دیگران نیز بخواهیم. او می خواهد که بردباری در خصوص آزادیهای دینی بالا باشد و میان ادیان خطوط دوستی برقرار باشد.