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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

هشت عرضه کننده کالای غیر استاندارد در فارس محکوم شدند

هشت عرضه کننده کالای غیر استاندارد در فارس محکوم شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: هشت متخلف عرضه کننده کالای تقلبی و غیر استاندارد در استان فارس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای کنترل و نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی و محصولات عرضه شده در بازار استان، پرونده هشت متخلف تولید و عرضه کننده کالاهای فاقد کیفیت و غیراستاندارد در استان به مراجع قضایی ارجاع که این افراد به پرداخت جریمه نقدی محکوم شند.

رهنما مدیر کل استاندارد فارس ضمن هشدار به تولید کنندگان در خصوص تولیدکالای با کیفیت و استاندارد، از مردم خواست تا با مصرف کالاهای با کیفیت و دارای نشان استاندارد از تولیدات داخلی حمایت کنند.

جمع آوری کالای غیر استاندارد در فارس

در راستای کنترل و نظارت بر کیفیت کالاهای تولیدی و محصولات عرضه شده در بازار استان، کارشناسان اداره کل استاندارد یک نمونه چیپس با نام چیپس شهریار را که بدون مشخصات و تاریخ تولید و انقضا و آدرس تولید کننده بود به دلیل غیر استاندارد بودن جمع آوری کردند.

اداره کل استاندارد از مصرف کنندگان خواست از خرید کالای مذکور خودداری کرده و در صورت مشاهده آن در سطح بازار مراتب را با شماره تلفن 1517 و یا تلفن 6290906 اطلاع دهند.

کشف جعل علامت استاندارد در فارس

شرکت تولیدی صبا سالم به دلیل جعل علامت استاندارد و تولید و عرضه کالای فاقد کیفیت در مراجع قضایی به جریمه 100 میلیون ریالی محکوم شد.

اداره کل استاندارد ضمن توصیه به مردم به خرید کالاهای دارای نشان استاندارد، از آنان خواست موارد مشکوک را به اداره کل منعکس کنند.

کد مطلب 1751508

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