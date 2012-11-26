  1. جامعه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

انفجار خانه ای در مقابل ساختمان بورس

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی جزئیات انفجار گاز در خانه ای مقابل ساختمان بورس را تشریح کرد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 22:56 دقیقه دیشب انفجار گاز در یک خانه مسکونی مقابل ساختمان بورس به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله ایستگاه یک آتش‌نشانی و یک امداد و نجات خود را به محل حادثه رسانده و در نخستین بررسی ها دریافتند انفجار در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله آتش نشانان با قطع کردن جریان برق و گاز ساختمان به اتفای حریق پرداخته و زوج سالمندی را که در محل حادثه زندگی می کردند به بیرون از ساختمان منتقل کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: پیرمرد صاحبخانه بر اثر انفجار دچار جراحاتی شده بود که توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

ملکی در پایان خاطر نشان کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 1751510

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