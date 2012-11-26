انفجار خانه ای در مقابل ساختمان بورس

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 22:56 دقیقه دیشب انفجار گاز در یک خانه مسکونی مقابل ساختمان بورس به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله ایستگاه یک آتش‌نشانی و یک امداد و نجات خود را به محل حادثه رسانده و در نخستین بررسی ها دریافتند انفجار در طبقه اول یک ساختمان 5 طبقه رخ داده است.

وی افزود: بلافاصله آتش نشانان با قطع کردن جریان برق و گاز ساختمان به اتفای حریق پرداخته و زوج سالمندی را که در محل حادثه زندگی می کردند به بیرون از ساختمان منتقل کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: پیرمرد صاحبخانه بر اثر انفجار دچار جراحاتی شده بود که توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

ملکی در پایان خاطر نشان کرد: علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.