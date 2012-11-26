  1. استانها
  2. ایلام
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

وامهای کشاورزی در استان ایلام یک سال تمدید می شوند

وامهای کشاورزی در استان ایلام یک سال تمدید می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: وامهای کشاورزی در استان ایلام یک سال تمدید می شوند.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعات و آمار برابر مصوبه هیئت دولت وامهای کشاورزی تا حداکثر 100 میلیون ریال سود و دیرکرد آنها بخشیده خواهد شود.

وی افزود: وامهای 100 میلیون ریالی تا یک سال تمدید خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: قرار شده از محل مدیریت بحران و ماده 12و10این اعتبار اختصاص پیدا کند.

بازدار افزود: امسال 140 هزار هکتاراز زمین های آبی و دیم استان سطح زیر کشت خواهد رفت که از این میزان 50 هزار هکتار آبی و 80 هزار دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: اگر امسال وضعیت بارندگی در استان خوب باشد پیش بینی می شود 300هزار تن گندم برداشت کنیم.

بازدار اظهار داشت: امسال تمهیدات لازم تدارک دیدیم و 400 ناظر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی امسال بر مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی استان نظارت می کنند.

وی گفت: خوشبختانه بیمه محصولات کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم در استان اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: امسال پنج هزار تن کود فسفات، 30هزار تن کود اوره ونزدیک به یک هزار و 500 تن کود ماکرو پتاسه سهمه استان بوده که بین کشاورزان توزیع شده است.

بازدار افزود: امسال یارانه بذر که هر کیلو 130تومان بوده به کشاورزان اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که چاه ها و شبکه های آبی مشمول خسارت قرار بگیرند که در حال حاضر پیگیرهای در این خصوص از طریق مدیریت بحران کشور صورت دادیم که این مشکل برطرف شود.

وی افزود: شهرستان دهلران به عنوان قطب کشاورزی استان ایلام است که بیش از 100هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی دارد که از این میزان 30 هزار هکتار زمین آبی و مابقی دیم هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام بیان داشت: با بهره برداری از سدهای دویرج و میمه و تونل انتقال آب کرخه میزان زمین های آبی کشاورزی این شهرستان به 80 هزار هکتار افزایش می یابد.

کد مطلب 1751512

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها