وامهای کشاورزی در استان ایلام یک سال تمدید می شوند

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آخرین اطلاعات و آمار برابر مصوبه هیئت دولت وامهای کشاورزی تا حداکثر 100 میلیون ریال سود و دیرکرد آنها بخشیده خواهد شود.

وی افزود: وامهای 100 میلیون ریالی تا یک سال تمدید خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اظهار داشت: قرار شده از محل مدیریت بحران و ماده 12و10این اعتبار اختصاص پیدا کند.

بازدار افزود: امسال 140 هزار هکتاراز زمین های آبی و دیم استان سطح زیر کشت خواهد رفت که از این میزان 50 هزار هکتار آبی و 80 هزار دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: اگر امسال وضعیت بارندگی در استان خوب باشد پیش بینی می شود 300هزار تن گندم برداشت کنیم.

بازدار اظهار داشت: امسال تمهیدات لازم تدارک دیدیم و 400 ناظر عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی امسال بر مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی استان نظارت می کنند .



وی گفت: خوشبختانه بیمه محصولات کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم در استان اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: امسال پنج هزار تن کود فسفات، 30هزار تن کود اوره ونزدیک به یک هزار و 500 تن کود ماکرو پتاسه سهمه استان بوده که بین کشاورزان توزیع شده است.

بازدار افزود: امسال یارانه بذر که هر کیلو 130تومان بوده به کشاورزان اختصاص خواهد یافت.

وی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که چاه ها و شبکه های آبی مشمول خسارت قرار بگیرند که در حال حاضر پیگیرهای در این خصوص از طریق مدیریت بحران کشور صورت دادیم که این مشکل برطرف شود.