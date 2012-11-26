مرکز کنترل حوادث هلال احمر استان سمنان مقام نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر محمدخانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان هلال احمر استان سمنان اظهار داشت: براساس ارزیابی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور مرکز کنترل حوادث جمعیت هلال احمر این استان در بین 31 استان کشور موفق به کسب رتبه اول شد.

وی تصریح کرد: امتیازات براساس شاخص هایی چون زمان اعلام عملیات، تعیین نقطه جغرافیایی حادثه، نوع حادثه، تعداد مصدومان، شیوه انتقال مصدومان، سرعت عمل و دقت داده شده و جمعیت هلال احمر استان سمنان با ثبت 162 واقعه در محورهای مواصلاتی استان بدون ثبت حتی یک مورد خطا رتبه اول را کسب کرد.

محمد خانی گفت: EOC مرکز بانک اطلاعاتی جغرافیایی است و تجهیزات خوبی نظیر ویدئو کنفرانس، ارتباط اینترنتی و اینترانتی، تلفن های ماهواره ای GPS است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه در صورت تماس شهروندان و هموطنان عزیز با شماره 147 ارتباط با EOC برقرار می شود، اظهار داشت: امدادگران جمعیت هلال احمر به صورت 24 ساعته در این مرکز مستقر هستند و پاسخگوی تمام تماس ها خواهند بود.

وی بیان داشت: پس از پاسخگویی به تماس، ارتباط با نزدیکترین مرکزامدادی برقرار و شرح حادثه در اختیار آنها قرار می گیرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن تیم امدادی راهی محل حادثه شود.

محمد خانی در پایان از هم استانی ها خواست تا در صورت بروز حوادث و بلایای طبیعی و جاده ای با شماره 147 تماس حاصل کنند.