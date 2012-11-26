رئیس کمیته داوران با استعفای محمد فنایی مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه در نشست اخیر هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، حاضران با پیشنهاد کمیته داوران مبنی بر اضافه شدن صدرالدین موسوی به جمع اعضای کمیته داوران موافقت کردند اما وی در این کمیته جانشین محمد فنایی نشده بلکه یک نفر به اعضای این کمیته اضافه شده است.

بر پایه این گزارش، فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران با استعفای محمد فنایی مخالفت کرده و به نظر می‌رسد با اصرار رئیس کمیته داوران و همچنین مسعود مرادی یکی از اعضای این کمیته، شرایط بازگشت این عضو مستعفی به کمیته داوران فراهم شود.

محمد فنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این مورد گفت: "در این مدت آقای اصفهانیان با استعفای بنده مخالفت کرده‌اند و نامه‌ای هم از فدراسیون دال بر قبول استعفایم دریافت نکردم. ضمن اینکه همچنان دعوتنامه‌های حضور در نشست کمیته داوران را دریافت می‌کنم."

وی ادامه داد: "با توجه به اصرار رئیس کمیته داوران و برخی از اعضای کمیته برای بازگشت بنده به کمیته داوران، این آمادگی را دارم درصورتیکه کمکی از دستم برآید، برای خدمت به داوری انجام دهم."

در حال حاضر فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران و مسعود مرادی، رضا غیاثی، اسماعیل صفیری، و صدرالدین موسوی اعضای رسمی این کمیته را تشکیل می‌دهند که در صورت بازگشت رسمی محمد فنایی به کمیته داوران، تعداد آنها 6 نفر می‌شود.

از سوی دیگر قرار است هفته آینده نشست کمیته داوران با حضور تمامی اعضا برگزار شود که در آن جلسه در خصوص مسائل این کمیته تصمیم‍‌ گیری شده و همچنین مسائل داوری و عملکرد داوران و کمک‌ داوران با توجه به نزدیک شدن به نیم فصل نخست لیگ برتر، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.