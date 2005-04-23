در تلاش براي از بين بردن باورهاي نادرست درباره اسلام صورت گرفت : تأكيد مسلمانان روسيه بر محكوم بودن تروريست از ديدگاه اسلام

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، "كملگان كلانكروف" مدير سازمان اسلامي الحق گفت : از آن جا كه اين همايش بر حمايت هاي مسلمانان روسيه از تلاش هاي دولت براي مبارزه با تروريسم تأكيد كرده و اصول اسلامي را درباره تساهل و احترام توضيح مي دهد از اهميت ويزه اي برخوردار است.

اين همايش اسلامي وسيله اي براي جلوه دادن نقش مسلمانان روسيه در از بين بردن فاشيسم و نقش كنوني مسلمانان است كه توسط اقليت مسلمان در جامعه روسيه ايفا مي شود.

اين همايش دو روزه كه روز پنجشنبه آغاز شد توسط شوراي مفتي هاي روسيه، سازمان اسلامي الحق و شوراي ديني روسيه براي مبارزه با ترور و مفامات ديني مسلمانان قفقازي روز جمعه به كار خود پايان داد.

سخنراني افتتاحيه اين همايش برعهده رئيس شوراي مفتي هاي روسيه بود.

در اين رويداد اسلامي مقامات عالي رتبه اي از ايران، سوريه، عربستان سعودي، لبنان، جمهوري هاي شوروي سابق و همچنين رهبران مسيحي ارتدكس و پروتستان روسيه و نمايندگاه جوامع بودايي و يهودي حضور يافتند.

"اسلامبك اسلاخانوف" مشاور "ولادمير پوتين" رئيس جمهور روسيه، "ونيامين بوبف" مقام رسمي هماهنگ كننده روابط با سازمان كنفرانس اسلامي، قانونگذاران روس و همچنين سفراي كشورهاي اسلامي و فعالان حقوق بشر نيز در اين همايش بين المللي حضور يافتند.

گالكسي دومگ رهبر كليساي ارتدكس روسيه از نقش اقليت مسلمان در روسيه استقبال كرد و اشتياق كليساي ارتدكس روسيه را به برقراري روابط محكم با مسلمانان روسيه ابراز كرد.



وي در گفت و گو با خبرگزاري صربستان گفت : اقليت مسلمان يكي از متحدان قوي كليساي ارتدكس روسيه هستند.

وي همچنين از اقدامات تروريستي كه با نام دين انجام مي شوند اظهار تأسف و تأكيد كرد كه گروه هاي افراط گرا توسط احزاب خارجي حمايت مي شوند.

مسلمانان روسيه به نحو فزاينده اي دچار حملات نژاد پرستانه و خشونت آميز شده اند كه اشكال مختلف از توهين هاي كلامي ، آزار جسماني تا حمله به مساجد داشته است. اين جريان به ويژه پس از پايان خونبار حادثه گروگانگيري در ماه سپتامبر گذشته افزايش داشته است.

مسلمانان روسيه با وجود تعداد كثيرشان همواره به بي توجهي مقامات و آزار هاي اجتماعي اعتراض دارند.