راست گرایان پیروز انتخابات کاتالانیا/سایه تجزیه بر سر اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، هر چند حزب "همگرایی و اتحاد" به رهبری "آرتور مس" در انتخابات اخیر تعدادی از کرسی های خود را در مجلس از دست داد، اما با این وجود این حزب همچنان 50 کرسی از مجموع 135 کرسی پارلمان کاتالانیا را در اختیار دارد.

در انتخابات اخیر حزب آرتور مس 18 کرسی خود را در پارلمان از دست داد و حزب سوسیالیست نیز تنها موفق به کسب 20 کرسی از مجموع کرسی های پارلمان شد. این حزب در دور قبلی 28 نماینده در پارلمان کاتالانیا داشت.

آرتور مس

بر همین اساس حزب جدای طلب جمهوریخواه با کسب 21 کرسی به عنوان مهمترین حزب مخالف در پارلمان کاتالانیا حضور دارد و حزب مردم کاتالانیا ( PPC ) نیز موفق به کسب 19کرسی در پارلمان شده است.

تا پیش از این انتخابات حزب جمهوریخواه تنها ۱۰ کرسی را در پارلمان کاتالانیا در اختیار داشت.

هر دوی این احزاب، خواهان جدا شدن کاتالانیا از اسپانیا هستند و به رای دهندگان وعده داده اند که در صورت پیروزی می خواهند برای این منظور همه پرسی برگزار کنند.

آرتور مس، رهبر دولت محلی کاتالونیا، در گفتگویی گفت تا چهار روز آینده مسئله جدا شدن از اسپانیا را با مردم مطرح می کند.

وی گفت که از نتیجه انتخابات خشنود است، اما نه آنقدر که می توانست خوشحال باشد. مس پس از آنکه با دولت مرکزی اسپانیا بر سر مسائل مالی به توافق نرسید، اعلام انتخابات زودهنگام کرد.

دولت مرکزی اسپانیا مس را متهم می کند که می خواهد از بحران اقتصادی سوءاستفاده کند. آنها می گویند که حزب ملی گرای حاکم بر منطقه کاتالان دنبال بهانه است تا بی پولی خود را به گردن شخص دیگری بیندازد.

مس هم می گوید که منطقه کاتالان به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا می تواند اوضاع بهتری داشته باشد تا اینکه بخواهد همچنان بخشی از اسپانیا باشد. وی حتی در رقابتهای انتخاباتی از پرچم اتحادیه اروپا استفاده می کرد.

کارشناسان معتقدند که استقلال کار چندان راحتی برای کاتالان نیست.

بقیه احزاب این منطقه با این مسئله مخالف هستند و از طرف دیگر، برگزاری همه پرسی از منظر قانون اساسی اسپانیا ناممکن است و دولت مرکزی آن کشور مانع اقدام برای برگزاری همه پرسی خواهد شد.