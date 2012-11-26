وزیر راه و شهرسازی وارد خراسان شمالی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح دوشنبه با هدف بازدید از روند اجرایی طرح های عمرانی بخش راه و مسکن در خراسان شمالی، به این استان سفر کرد و در نخستین اقدام نیز برای بازدید از روند اجرای مسکن های مهر این استان، به شهرک گلستان بجنورد عزیمت کرد.

پروژه توسعه باند فرودگاه بجنورد، کنارگذر شمالی و چهار بانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان از جمله طرح های این استان محسوب می شود که وزیر راه و شهرسازی امروز از نزدیک در جریان روند اجرای آن قرار می گیرد.

علاوه بر این قرار است نیکزاد از روند تجهیز کارگاه پروژه خط آهن مشهد- بجنورد- گرگان نیز بازدید کند.

همچنین ظهر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی نشست شواری اداری خراسان شمالی برگزار می شود و پس از این نشست نیز جلسه شورای مسکن استان به منظور بررسی و رفع مشکلات طرح های بخش با حضور نیکزاد آغاز می شود.

وزیر راه و شهرسازی پس از اتمام برنامه های بازدید خود از طرح های عمرانی راه و شهرسازی خراسان شمالی، عصر امروز بجنورد را به مقصد تهران ترک می کند.