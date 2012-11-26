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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۴

با هدف بازدید از پروژه ها/

وزیر راه و شهرسازی وارد خراسان شمالی شد

وزیر راه و شهرسازی وارد خراسان شمالی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی این حوزه در خراسان شمالی، وارد بجنورد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح دوشنبه با هدف بازدید از روند اجرایی طرح های عمرانی بخش راه و مسکن در خراسان شمالی،  به این استان سفر کرد و در نخستین اقدام نیز برای بازدید از روند اجرای مسکن های مهر این استان، به شهرک گلستان بجنورد عزیمت کرد.

پروژه توسعه باند فرودگاه بجنورد، کنارگذر شمالی و چهار بانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان از جمله طرح های این استان محسوب می شود که وزیر راه و شهرسازی امروز از نزدیک در جریان روند اجرای آن قرار می گیرد.

علاوه بر این قرار است نیکزاد از روند تجهیز کارگاه پروژه خط آهن مشهد- بجنورد- گرگان نیز بازدید کند.

همچنین ظهر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی نشست شواری اداری خراسان شمالی برگزار می شود و پس از این نشست نیز جلسه شورای مسکن استان به منظور بررسی و رفع مشکلات طرح های بخش با حضور نیکزاد آغاز می شود.

وزیر راه و شهرسازی پس از اتمام برنامه های بازدید خود از طرح های عمرانی راه و شهرسازی خراسان شمالی، عصر امروز بجنورد را به مقصد تهران ترک می کند.

کد مطلب 1751524

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