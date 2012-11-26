فرسایش تار و پود سیاسی جمهوری خواهان در تکیه گاه اصلی این حزب

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، حزب جمهوری خواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در منطقه ای که به طور سنتی حامی همیشگی حزب جمهوری خواه بوده است، قادر به حفظ این پایگاه اصلی خود نبوده است.

در انتخابات 2012، جمهوری خواهان ایالات ویرجینیا و فلوریدا را به حزب رقیب واگذار کردند و به سختی در ایالت کرلاینای شمالی به پیروزی دست یافتند، بعلاوه دموکرات ها توانستند در ایالت جورجا جهش نسبتا چشمگیری در به دست آوردن رای در این ایالت داشته باشند. این در حالی است که این مناطق به صورت سنتی تکیه گاه اصلی حزب جمهوری خواه بوده اند و به طور سنتی یک ایالت قرمز، جمهوری خواه، به حساب می آیند.

بحران جمعیت شناختی حزب جمهوری خواه

بیشتر تحلیل های پس از انتخابات 2012، حاکی از بحران جمعیت شناختی حزب جمهوری خواه دارد که پس از انتخابات نمودی عینی پیدا کرد.

همچنین نتایج انتخابات 2012، حاکی از شکاف نژادی در میان رای دهندگان ایالات مرکزی آمریکا دارد که بر این اساس به عنوان مثال در ایالت می سی سی پی از هر 10 سفیدپوست 9 نفر به نامزد سفید پوست جمهوری خواهان یعنی میت رامنی رای داده اند و از سوی دیگر 96 درصد رای دهندگان سیاه پوست رای خود را به نام هم رنگ خود در صندوق ها انداخته اند. این ارقام حاکی از قطبی شدگی شدید رای دهندگان آمریکایی بر اساس نژاد دارد.

این تغییر ترکیب جمعیتی در تکیه گاه اصلی جمهوری خواهان یعنی ایالات جنوبی 82 رای الکترال جمهوری خواهان از 160 رای الکترال در این منطقه را به خطر انداخته است. این در حالی است که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای پیروزی در انتخابات تنها به 270 رای الکترال نیاز دارد و به خطر افتادن 82 رای الکترال که به صورت سنتی از آن جمهوری خواهان بوده است خبر خوبی برای سران این حزب نیست.

از جمله تغییرات عمده ای که ترکیب جمعیتی سنتی حامی حزب جمهوری خواه را در ایالات جنوبی به خطر انداخته است می توان به افزایش جمعیت سیاهپوستان در این منطقه، توسعه شهری، و مهاجرت اشاره کرد.

در حال حاضر در اکثر ایالت های جنوبی آمریکا به غیر از لویزیانا، جمعیت سیاهپوستان در مقایسه با جمعیت سفید رشد سریع تری را تجربه می کند.

همچنین کارشناسان بر این باورند این تغییر ترکیب جمعیتی ممکن است ایالات ویرجینیا و کرلاینای شمالی و جنوبی، که به طور سنتی از تکیه گاه های اصلی جمهوری خواهان بوده اند، را به ایالاتی آونگی (ایالاتی که رای آنها به صورت سنتی به یکی از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا تعلق نداشته و هر بار رای این ایالات نصیب یکی از این دو حزب می شود) تبدیل کند.

شهردار آتلانتا، پایتخت ایالت جورجا، معتقد است در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، جمهوری خواهان به سادگی قادر به حفظ این ایالت قدیمی حامی جمهوری خواهان نخواهند بود.

ریزش رای دهندگان سفید پوست در ایالات جنوبی

همچنین نتایج انتخابات 2012 حاکی از موفقیت چشمگیر دموکرات ها در ایالات در کنترل جمهوری خواهان دارد که طی سی سال گذشته بی سابقه بوده است.

یکی از خطرات اصلی که جمهوری خواهان را تکیه گاه اصلی خود تهدید می کند کاهش شمار رای دهندگان سفیدپوست در ایالات جنوبی است. گرچه سفیدپوستان ایالات جنوبی در انتخابات 2012 قویا نامزد حزب خود را حمایت کردند اما شمار رای دهندگان سفیدپوست در انتخابات 2012 نسبت به انتخابات 2008 ریزش چشمگیری داشته است.

جمهوری خواهان دست به دامان کلیسا می شوند

تغییر ترکیب جمعیتی سفید به سیاه در پایگاه اصلی جمهوری خواهان، متفکرین جمهوری خواهان را بر آن داشته است تا به فکر تزریق برنامه ریزی شده تفکرات محافظه کارانه به جمعیت سیاه پوست ایالات جنوبی بیافتند. یکی از برنامه های اصلی جمهوری خواهان برای دستیابی به این هدف حضور پررنگ تر در کلیسا اعلام شده است.

از سوی دیگر متفکرین جمهوری خواه با دریافتن تاثیر اقلیت ها در عرصه سیاست آمریکا به دنبال جذب آسیایی تبارها، اسپانیایی تبارها و دیگر اقلیت های مذهبی هستند.