جابجایی 10میلیون نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برقی از جابجایی10 میلیون و 10 هزار نفر توسط 3 هزار و 500 دستگاه فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی بین شهری استان از ابتدای سالجاری خبر داد و افزود: این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از رشدی معادل 5 درصد برخوردار است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 3 هزار و 500 دستگاه وسیله نقلیه عمومی شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری به مناطق مختلف استان و کشور مسافر حمل می کنند، اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران، بیش از 50 درصد از اتوبوس های فعال در این بخش به اتوبوس های VIP اختصاص داده شده است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی تامین رضایت‏ مندی مسافران و ایمنی در عبور و مرور را از نتایج مهم ارائه این خدمات عنوان و اضافه کرد: حمایت از بخش خصوصی برای تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر به اتوبوس های سوپر ویژه و مجهز به امکانات مدرن از جمله صندلی ماساژور و مانیتوردار یکی از بهترین اقدامات برای ایجاد نوآوری در این بخش بود.

برقی با بیان اینکه تغییر ذائقه مسافران برای دریافت خدمات بهتر و در نتیجه افزایش رقابت بین شرکتهای مسافربری برای ارتقاء سطح خدمات و استفاده از ناوگان مطلوب تر از مزایای این اقدام بود، ادامه داد: همچنین در جهت رسیدن به خدمات بهتر به متقاضیان با همکاری انجمن صنفی طی 8 ماهه نخست سال 91 اقدام به جابجایی 3 هزار و 300 نفر مسافر از طریق فروش اینترنتی بلیت شده است.



وی فروش اینترنتی بلیت را یکی از روش های نوین در ارایه خدمات مطلوب در بخش حمل و نقل مسافر اعلام کرد و گفت: با استفاده از آن مسافران می توانند بدون نیاز به حضور در پایانه ها و صرف وقت و هزینه های اضافی از طریق اینترنت اقدام به انتخاب شرکت مسافربری دلخواه، ساعت حرکت، صندلی و در نهایت اقدام به خرید بلیت کنند.

وی یادآور شد: کنترل و نظارت محسوس و نا محسوس بر فعالیت شرکت‌ها و رانندگان و نحوه سرویس ‌دهی به مسافران به منظور ارایه خدمات مناسب، در نظر گرفتن ابزارهایی نظیر فرم‌ های نظرسنجی برای برقراری ارتباط با مسافران و دریافت نظرات و مشکلات احتمالی استفاده‌ کنندگان از وسایل ‌نقلیه عمومی به صورت شبانه‌ روزی و از طریق سامانه پیام کوتاه از دیگر اقدامات است.