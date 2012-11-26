عاشورا مکتب انسان سازی است که همه هستی را در بر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در جمع مردم روستای حاجی آباد تصریح کرد: قیام امام حسین(ع) مجموعه کامل، جامع و فراگیری است که هر چه برکت، رحمت، خیزش، مقاومت، ظلم ستیزی، حریت، جوانمردی و فتوت در دنیا وجود دارد تنها جلوه ای از برکات این حرکت تاریخی بی بدیل است که در طول تاریخ بشریت به وقوع پیوسته است.

وی قیام امام حسین(ع) را تنها یک قیام و یا یک حادثه تاریخی ندانست و گفت: کربلا مجموعه ای از ارزش های والای انسانی و اسلامی است که متعلق به گذشته، حال و آیندگان است و راه آزادگی و آزاد زیستن را به همه جوامع می آموزاند.

وی یادآور شد: قیام کربلا متعلق به همه زمان ها و مکان ها و همه تاریخ است که به عنوان یک الگوی کامل برای جوامع بشری محسوب می شود.

وی به حکمت های الهی در قیام عاشورا اشاره کرد و افزود: حکمت های آفرینش به گونه ای رقم خورده است که همه چیز آن باید با حکمتی برای جامعه بشری همراه باشد و وجود کودکان خردسال و زنان نیز در قیام عاشورا حکمت های خاص خود را داشت که قابل تامل است.

وی با بیان اینکه کودکان خردسال در کربلا الگوهای بی بدیلی در طول تاریخ شدند، افزود: زنان در کربلا زنان و بانوان الهی هستند که همچون حضرت زینب کبری(س) الگوی های بی بدیل و اسوه های جاودانه و ماندگار و پیام رسانان حادثه کربلا بودند.

وی به وجود پیران و ریش سفیدان حاضر در قیام امام حسین(ع) همچون حبیب ابن مظاهر اشاره کرد و افزود: به یقین می توان گفت که هیچ نقص و کاستی در الگوی بی بدیل عاشورا وجود ندارد.

وی به الگوگیری کشورهای غیر اسلامی از قیام امام حسین (ع) اشاره کرد و ادامه داد:نهضت ها و خیزش هایی در خارج از جهان بینی اسلامی و الهی نیز در مبارزات خود به امام حسین(ع) و ظلم ستیزی آن حضرت تکیه می کنند و با استفاده از قیام آن حضرت در مقابل ظلم و ستم می ایستند.

رشید افزود: شخصیتی همچون گاندی همواره در مبارزات خود علیه ظلم زمانه در هندوستان ، امام حسین(ع) و قیام ایشان را الگوی خود قرار می دهد و از آن به نیکی یاد میکند.

وی اظهار داشت:احیای امر به معروف و نهی از منکر و تحکیم مبانی دینی و اعتقادی یعنی الگوگیری از قیام بی بدیل امام حسین(ع) که هنوز جریان دارد.

انقلاب اسلامی ایران الگوگیری از قیام عاشورا بود

استاندارخراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فعلی جهان اشاره کرد و ادامه داد: قطعا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران که به یمن رهبری های پیامبرگونه امام راحل(ره) محقق شد و امروز با رهبری های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دنیا موجب توسعه ارزش های اسلامی و انسانی شده است الگوگیری از قیام امام حسین(ع) است.

رشید ادامه داد: این انقلاب عظیم با پشتوانه های بی بدیل مردمی امروز موجب بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای دنیا شده است و می رود که تشعشع آن تمام دنیا را بر بگیرد.

وی به فرمایش تاریخی امام(ره) اشاره کرد و افزود: ایشان در کلامی تاریخی فرمودند:" محرم و صفر است که اسلام را زنده نگاه داشته است" از اینرو ما نیز باید با تاسی از فرمایشات آن حضرت با زدودن تشریفات و تجملات در اینگونه مراسم با نگاهی عمیق به مباحث و موضوعات مرتبط با محرم، فلسه قیام امام حسین(ع) را تشریح کرده و برای نیل به اهداف متعالی آن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: عزاداری ها باید ترجمان واقعی قیام امام حسین(ع) باشد، چرا که اعتلای اسلامی و تعالی اسلام ناب محمدی در گرو اینگونه اقدامات است.