صادرات محصولات کشاورزی خراسان شمالی 38 درصد افزایش یافت

علی بهنام فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه توسعه صادرات بخش کشاورزی خراسان شمالی با تاکید بر تولید محصولات سالم و ارگانیک دارای مزیت صادراتی و نیز فراهم سازی بستر صادرات محصولات شاخصی چون سیب و انگور تدوین شده است.

وی با بیان اینکه در این برنامه سعی شده تا علاوه بر افزایش تولید محصولات مذکور، به محصولات فرآوری شده این بخش نیز توجه ویژه ای شود، اظهار داشت: بر این اساس با هدف ارتقا جایگاه فعلی صادرات محصولات کشاورزی از این استان، در سال جاری افزایش میزان صادارت محصولات کشاورزی خراسان شمالی از 14 میلیون دلار به 20 میلیون دلار هدف گذاری شده است.

بهنام فر تصریح کرد: در سال جاری تاکنون میزان صادرات محصولات کشاورزی از این استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش یافته و به پنج میلیون دلار رسیده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود 3.5 میلیون دلار محصولات کشاورزی از این استان صادر شده بود.

به گفته این مسئول غالب صادرات محصولات کشاورزی این استان در نیمه دوم سال ثبت می شود و به نظر می رسد با توجه به میزان تولید محصول در سال جاری، هدف گذاری اولیه صادارت محصولات کشاورزی استان تا پایان سال محقق شود.

وی گفت: در سال جاری در مجموع 229 هزار و 219 تن محصول دامی در این استان تولید شده که 107 هزار و 865 تن از این میزان مازاد بر مصرف است و بخشی از آن در برنامه صادارت گنجانده شده است.

بهنام فر افزود: همچنین در سال جاری 290 هزار و 850 تن محصولات باغی در خراسان شمالی برداشت شده که از این میزان 253 هزار تن مازاد بر مصرف است و بخش قابل توجهی از این میزان نیز در برنامه صادراتی سال جاری لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این از میزان 713 هزار و 250 تن محصول زراعی تولیدی استان در سال جاری، 400 هزار و 950 تن آن مازاد بر مصرف است که بخشی از این محصولات تولیدی که قابلیت صادرات دارند، برای صدور به کشورهای مقصد برنامه ریزی شده اند.