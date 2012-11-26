چهار کشته حاصل بی احتیاطی رانندگان در محورهای مواصلاتی استان زنجان

سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پنج روز گذشته سه فقره تصادف با چهار کشته در محورهای مواصلاتی استان به وقوع پیوست.

وی با اشاره به اینکه در همین مدت 13 فقره تصادف خسارتی با 17 مجروح در جاده های این استان رخ داد، افزود: تعداد فوتی و مجروحان سوانح رانندگی در استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آمار بالایی را نشان می دهد.

جانشین فرمانده پلیس راه استان زنجان گفت: تخطی از سرعت مطمئنه، خواب آلودگی و انحراف به چپ از علل بروز تصادفات در استان اعلام شده است.

سرهنگ شیرمحمدی ادامه داد: در مجموع بیش از نیمی از تصادفات استان زنجان بر اثر خواب آلودگی و خستگی رانندگان رخ می دهد که توجه به این موضوع می تواند بسیاری از وقایع بعدی آن به میزان بالایی پیشگیری کند.

جانشین فرمانده پلیس راه استان زنجان با اشاره به بارش باران در سطح استان و لغزنده بودن جاده ها به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی این استان زنجان را دارند، افزود: رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی این استان را دارند با توجه به لغزنده بودن سطح جاده ها با رعایت سرعت مطمئنه حرکت نمایند.

وی با تاکید بر لزوم خودداری از سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو در آزادراه ها و جاده ها افزود: در طی پنج روز گذشته 2 مورد تصادف فوتی به دلیل عدم توجه به جلو و سبقت غیرمجاز به وقوع پیوسته است.