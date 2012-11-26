80 درصد ظرفیت اقامتی استان البرز بدون استفاده مانده است

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ضریب اشغال مراکز اقامتی البرز 20 درصد است که 80 درصد ظرفیت اقامتی در سطح استان بلا استفاده مانده است.



وی با بیان اینکه متوسط کارمندان هر آژانس 5 نفر است که اشتغال زایی کرده است، اضافه کرد: ظرفیت مراکز اقامتی هتل ها هر ماه 15 هزار اتاق و 43 هزار تخت است و ضریب اشغال مراکز اقامتی البرز 20 درصد است که 80 درصد ظرفیت اقامتی در سطح استان بلا استفاده مانده است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: در حاضر 80 دفتر مسافرتی در استان البرز وجود دارد که 70 دفتر خدماتی و مسافرتی در کرج، سه آژانس در ساوجبلاغ، یک آژانس نیز در نظرآباد و طالقان فعال است.



پوینده تصریح کرد: در این دو سال اخیر تلاش و هم اندیشی کرده ایم تا گردشگری استان البرز را فعال کنیم.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز تاکید کرد: سطح گردشگری کرج باید همانند کلانشهرهای کشور مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز گسترش یابد.



90 درصد دفاتر خدماتی و مسافرتی استان البرز برای دفاتر تهران می فروشند



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: متاسفانه 90 درصد دفاتر خدماتی و مسافرتی استان البرز برای دفاتر تهران می فروشند.