  1. استانها
  2. البرز
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

پوینده:

80 درصد ظرفیت اقامتی استان البرز بدون استفاده مانده است

80 درصد ظرفیت اقامتی استان البرز بدون استفاده مانده است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: 80 درصد ظرفیت اقامتی در استان البرز بدون استفاده مانده است.

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ضریب اشغال مراکز اقامتی البرز 20 درصد است که 80 درصد ظرفیت اقامتی در سطح استان بلا استفاده مانده است.

وی با بیان اینکه متوسط کارمندان هر آژانس 5 نفر است که اشتغال زایی کرده است، اضافه کرد: ظرفیت مراکز اقامتی هتل ها هر ماه 15 هزار اتاق و 43 هزار تخت است و ضریب اشغال مراکز اقامتی البرز 20 درصد است که 80 درصد ظرفیت اقامتی در سطح استان بلا استفاده مانده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: در حاضر 80 دفتر مسافرتی در استان البرز وجود دارد که 70 دفتر خدماتی و مسافرتی در کرج، سه آژانس در ساوجبلاغ، یک آژانس نیز در نظرآباد و طالقان فعال است.

پوینده تصریح کرد: در این دو سال اخیر تلاش و هم اندیشی کرده ایم تا گردشگری استان البرز را فعال کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز تاکید کرد: سطح گردشگری کرج باید همانند کلانشهرهای کشور مانند مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز گسترش یابد.

90 درصد دفاتر خدماتی و مسافرتی استان البرز برای دفاتر تهران می فروشند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز اظهار داشت: متاسفانه 90 درصد دفاتر خدماتی و مسافرتی استان البرز برای دفاتر تهران می فروشند.

کد مطلب 1751535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها