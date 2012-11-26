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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

اسحاقی:

قتل میدان میوه و تره بار کرمان در حال پیگیری است

قتل میدان میوه و تره بار کرمان در حال پیگیری است

کرمان - خبرگزاری مهر: پیگیری قتل میدان تره بار کرمان، دستگیری هفت عضو باند قاچاق در کرمان، پیگرد قانونی طلافروش خائن به امانت در کرمان از جمله اخبار دادگستری استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: موضوع قتل در میدان میوه و تره بار کرمان در دستور رسیدگی و تحقیقات در حال انجام است.

حمید اسحاقی اظهار داشت: با قتل فردی به نام حسین- ش توسط افرادی ناشناس در محل کارش واقع در میدان میوه و تره بار با ضربات چاقو، مراتب جهت رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی ها و تحقیقات اولیه نشان می دهد قتل توسط دو راکب یک دستگاه موتور سیکلت، ملبس به لباس مشکی و چهره های پوشیده انجام گرفته است.

اسحاقی از متواری بودن ضاربین خبر داد و اظهار داشت: هویت ضاربین تا کنون شناسائی نشده و تحقیقات برای شناسائی و دستگیری قاتل یا قاتلین کماکان ادامه دارد.

دستگیری هفت نفر از اعضاء باند توزیع مواد مخدر در کرمان

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و پس از پیگیری های مستمر اطلاعاتی، سر انجام حبیب - الف سر شبکه باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر زاهدان به چنگ قانون گرفتار شد.

یدالله موحد گفت: شرور مذکور در امر تهیه و توزیع کلان مواد مخدر فعالیت داشته و مواد مخدر را از اشرار کشور افغانستان در مرز زابل خریداری و به صورت حرفه ای و با استفاده از جاسازی در تانکرهای نفتکش و خودروهای سواری به استانهای عمقی کشور منتقل می نموده است.

 این مسئول قضائی یادآور شد: این قاچاقچی سرمایه های کلانی از این راه به دست آورده و به رغم دستگیری عوامل اصلی شبکه همچنان به صورت گستاخانه به فعالیت خود ادامه می داده است.

 موحد یادآور شد : هفت نفر از اعضای این شبکه در شهر کرمان دستگیر و مقدار 158 کیلوگرم هروئین و کراک از آنها کشف و تعداد شش دستگاه خودرو توقیف و تا کنون بالغ بر 18 میلیارد ریال وجه نقد نیز از آنها کشف و ضبط شده است.

طلافروش خائن به امانات در کرمان تحت پیگرد قانونی است

 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: طلافروش خائن به امانات و کلاهبردار تحت پیگرد قرار دارد.

علی نیک اندیش اظهار داشت: پس از اخذ شکایت های زیاد مردمی از طلافروشی دستور شناسایی و دستگیری متهم به دستگاههای انتظامی صادر شد.

وی افزود: تا کنون 73 نفر تحت عناوین کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک بلامحل علیه متهم شکایت خود را مطرح نموده و روز به روز نیز بر تعدادشان افزوده می شود.

این مسئول قضائی، مبلغ تخمینی مالباخته ها را قریب به هفت میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: شش کیلو 668 گرم طلای 18و20 عیار، تعداد 90 قطعه سکه تمام بهار آزادی و 25 عدد ربع و نیم سکه نیز از دیگر مواردی که در شکایات مالباخته گان به آنها اشاره شده است.

وی تصریح کرد: قرار عدم خروج متهم مذکور از کشور نیز صادر شده و تحقیقات پیرامون این مسئله همچنان ادامه دارد.
 

کد مطلب 1751538

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