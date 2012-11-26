قتل میدان میوه و تره بار کرمان در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: موضوع قتل در میدان میوه و تره بار کرمان در دستور رسیدگی و تحقیقات در حال انجام است.

حمید اسحاقی اظهار داشت: با قتل فردی به نام حسین- ش توسط افرادی ناشناس در محل کارش واقع در میدان میوه و تره بار با ضربات چاقو، مراتب جهت رسیدگی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی ها و تحقیقات اولیه نشان می دهد قتل توسط دو راکب یک دستگاه موتور سیکلت، ملبس به لباس مشکی و چهره های پوشیده انجام گرفته است.

اسحاقی از متواری بودن ضاربین خبر داد و اظهار داشت: هویت ضاربین تا کنون شناسائی نشده و تحقیقات برای شناسائی و دستگیری قاتل یا قاتلین کماکان ادامه دارد.

دستگیری هفت نفر از اعضاء باند توزیع مواد مخدر در کرمان

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و پس از پیگیری های مستمر اطلاعاتی، سر انجام حبیب - الف سر شبکه باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر زاهدان به چنگ قانون گرفتار شد.

یدالله موحد گفت: شرور مذکور در امر تهیه و توزیع کلان مواد مخدر فعالیت داشته و مواد مخدر را از اشرار کشور افغانستان در مرز زابل خریداری و به صورت حرفه ای و با استفاده از جاسازی در تانکرهای نفتکش و خودروهای سواری به استانهای عمقی کشور منتقل می نموده است.

این مسئول قضائی یادآور شد: این قاچاقچی سرمایه های کلانی از این راه به دست آورده و به رغم دستگیری عوامل اصلی شبکه همچنان به صورت گستاخانه به فعالیت خود ادامه می داده است.

موحد یادآور شد : هفت نفر از اعضای این شبکه در شهر کرمان دستگیر و مقدار 158 کیلوگرم هروئین و کراک از آنها کشف و تعداد شش دستگاه خودرو توقیف و تا کنون بالغ بر 18 میلیارد ریال وجه نقد نیز از آنها کشف و ضبط شده است.

طلافروش خائن به امانات در کرمان تحت پیگرد قانونی است

بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: طلافروش خائن به امانات و کلاهبردار تحت پیگرد قرار دارد.

علی نیک اندیش اظهار داشت: پس از اخذ شکایت های زیاد مردمی از طلافروشی دستور شناسایی و دستگیری متهم به دستگاههای انتظامی صادر شد.

وی افزود: تا کنون 73 نفر تحت عناوین کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک بلامحل علیه متهم شکایت خود را مطرح نموده و روز به روز نیز بر تعدادشان افزوده می شود.

این مسئول قضائی، مبلغ تخمینی مالباخته ها را قریب به هفت میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: شش کیلو 668 گرم طلای 18و20 عیار، تعداد 90 قطعه سکه تمام بهار آزادی و 25 عدد ربع و نیم سکه نیز از دیگر مواردی که در شکایات مالباخته گان به آنها اشاره شده است.

وی تصریح کرد: قرار عدم خروج متهم مذکور از کشور نیز صادر شده و تحقیقات پیرامون این مسئله همچنان ادامه دارد.

