تشدید گشتهای نظارتی تاکسی در روزهای بارانی/ ابلاغ دستورالعمل تازه

میثم مظفردر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: به دنبال افزایش گشت های نظارتی در بخش تاکسیرانی هستیم و در صورت امکان کنترل هوشمند خطوط و پایانه ها هم در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: واحد های گشتی تاکسیرانی در طول روز در سطح خیابان ها حضور دارند اما مدیران منطقه و تمامی شرکتهای خصوصی نیز باید واحد های نظارتی داشته و خودرو های تحت نظارت خود را فعال تر کنند. ما به دنبال تشکیل زنجیره ای نظارتی در پایتخت هستیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از شهروندان در خواست کرد شکایات خود را در خصوص تاکسیهای دربستی، درخواست کرایه بیش از رقم مصوب شده و... به سامانه 1888 منتقل کرده و دراین زنجیره نظارتی نقش فعالانه تری ایفا کنند.