  1. جامعه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تشدید گشتهای نظارتی تاکسی در روزهای بارانی/ ابلاغ دستورالعمل تازه

تشدید گشتهای نظارتی تاکسی در روزهای بارانی/ ابلاغ دستورالعمل تازه

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ابلاغ دستورالعمل جدیدنظارتی در آستانه فصل زمستان خبر داد و گفت: نظارت ویژه ای در روزهای بارانی و برفی و ساعات تاریکی شب برای کنترل تاکسیهای شهر تهران پیش بینی شده که این دستورالعمل به مدیران مناطق و شرکتهای تاکسیرانی ابلاغ شده است.

میثم مظفردر گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: به دنبال افزایش گشت های نظارتی در بخش تاکسیرانی هستیم و در صورت امکان کنترل هوشمند خطوط و پایانه ها هم در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: واحد های گشتی تاکسیرانی در طول روز در سطح خیابان ها حضور دارند اما مدیران منطقه و تمامی شرکتهای خصوصی نیز باید واحد های نظارتی داشته و خودرو های تحت نظارت خود را فعال تر کنند. ما به دنبال تشکیل زنجیره ای نظارتی در پایتخت هستیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از شهروندان در خواست کرد شکایات خود را در خصوص تاکسیهای دربستی، درخواست کرایه بیش از رقم مصوب شده و... به سامانه 1888 منتقل کرده و دراین زنجیره نظارتی نقش فعالانه تری ایفا کنند.

کد مطلب 1751539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها