مسعود مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بحث مطرح شده پیرامون بازگشت محمد فنایی به کمیته داوران فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از مخالفت اصفهانیان با استعفای فنایی و اصراهای ایشان و بنده، امیدواریم فنایی به کمیته داوران باز گردد زیرا با تجربه‌ای که آقای فنایی دارد، حضورش باعث بالاتر رفتن اعتبار و وزن کمیته داوران می‌شود.

وی همچنین تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه تمامی افرادی که در فوتبال دارای جایگاه بوده و هستند و در آن فعالیت دارند، از مصاحبه علیه کمیته، دپارتمان و داوران کشور خودداری کنند، اظهار داشت: این تصمیم برای این بوده است که علیه همدیگر و همکاران‌مان مصاحبه انجام ندهیم.

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال در مورد نامزدی علیرضا فغانی برای کسب جایزه بهترین داور برتر سال 2012 آسیا تاکید کرد: قرار گرفتن در بین 3 داور برتر آسیا یک افتخار بزرگ است. فغانی داوری جوان، خوب و آینده‌دار است که با رسیدن به این جایگاه مهم، داوری ایران را سربلند کرده و نفع این انتخاب به سود داوری کشور است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه فغانی بتواند عنوان بهترین داور سال آسیا را از آن خود کند، افزود: هرچند رقبای فغانی در کسب این عنوان سرسخت هستند اما برای این انتخاب به عملکرد داوران توجه می‌شود. در صورت بدست آوردن این عنوان توسط فغانی، با توجه به فشار بسیار روی داوری در ایران، باز هم داوری ایران در آسیا توانایی‌های خود را به نمایش خواهد گذاشت.

مرادی انتخاب فغانی را باعث بالارفتن روحیه و انگیزه داوران ایران برشمرد و در پایان گفت: فغانی یکی از کاندیداهای قضاوت در جام جهانی است و در شرایطی که رقابت بین داوران آسیایی برای داوری در جام جهانی است، کاندیداهای نهایی برترین‌های آسیا در سال 2012، شانس و انگیزه بالاتری برای حضور در این مسابقات را دارند.