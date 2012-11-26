دستگیری دو برادر فروشنده فیلم های مستهجن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیلی اظهار داشت: برابر رصد انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا در جهت کاهش جرایم در فضای مجازی سایتی را که اقدام به فروش فیلم های غیراخلاقی و نرم افزار فیلترشکن می کرد را شناسایی و اقدامات خود را آغاز کردند .

وی افزود: پس از بررسی های انجام شده فردی اهل و ساکن کرمان شناسایی و دستگیر شد وی اظهار داشت که صرفاً سایت را طراحی کرده است و مدیر سایت برادرش است.

رئیس پلیس فتا استان کرمان بیان داشت: متهم دوم به این پلیس احضار و پس از رویت ادله و اعترافات برادرش به جرم خود اعتراف کرد و در نهایت هر دو متهم با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

سرهنگ اسماعیلی در پایان هشدار داد: خرید و فروش محصولات و اقلام غیرمجاز در فضای مجازی و نیز محصولات سمعی و بصری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، غیرقانونی بوده و پلیس با عاملان آن برخورد می کند.