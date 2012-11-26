ایجاد کنسرسیوم صادراتی برای تقویت صادرات ضروری است

مرتضی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ایجاد کنسرسیوم صادراتی برای تقویت صادرات و سرشکن کردن هزینه صادراتی امری ضروری است.



وی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی کشور با سایر کشورها در جهت توسعه صادرات پرتوکل حمایتی امضا کند.



رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت زر ماکاران با بیان اینکه توسعه آموزش نیروهای انسانی سهم عمده ای در پیشرفت دارد، اضافه کرد: سهم انسان در بهره وری 85 درصد است آن چیزی که ما را متحول می کند گره زدن دلمان با نیروهای تولید است که نتیجه افزایش کیفیت و تولید است.



ممنوعیت صادرات سبب ضربه به صادرات فرهنگ و ایدئولوژی نشود



وی ادامه داد: اگر برای صادرات بلند مدت که صادرکننده زمان زیادی را روی بازاریابی آن کار کرده است تصمیم های عجولانه گرفته شود همسایه و رقبا از این فرصت استفاده می کنند و با بهانه اینکه تولید کننده های ایرانی پایبند به تعهدات نیستند کالای خوشان را جایگزین کالای ایرانی می کنند.



رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت زر ماکاران گفت: اقتصاد قابل جبران است ولی فرهنگ و ایدئولوژی را باید مراقب باشیم.



وی با بیان اینکه صادرکننده های این سرزمین با 180 کشور دنیا ارتباط دارند، تصریح کرد: مقوله صادرات نمود وضعیت اجتماعی و رسوم یک ملت است.



اعتبار یک ملت و ایدئولوژی با صادرات محقق می شود



سلطانی تأکید کرد: اعتبار یک ملت و ایدئولوژی با صادرات محقق می شود.



رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت زر ماکاران تاکید کرد: صادرات غیر نفتی ادبیات دارد و تصمیمات یک شب را نمی پذیرد.



وی گفت: با تعامل می توانیم به مقصد برسیم و با انتقاد به جایی نمی رسیم.



رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت زر ماکاران ادامه داد: اگر کشور را بدون صادرات نفت اداره کنیم ارزش تولید کننده افزایش پیدا می کند.



سلطانی اظهار داشت: در شرایط عادی همه می توانند کار کنند ولی در شرایط بحران و تحریم است که باید مدیریت داشته باشیم.