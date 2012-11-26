  1. جامعه
۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

14 هزار خدمات امدادی در عاشورا و تاسوعا/ غش زدگی بیشترین آمار مراجعات

14 هزار خدمات امدادی در عاشورا و تاسوعا/ غش زدگی بیشترین آمار مراجعات

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرد: در تاسوعای و عاشورای حسینی امدادگران به 14 هزار زائر خدمات امدادی ارائه کردند.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی هشت هزار امدادگر در حسینیه ها، حرم های مطهر، امامزاده های پرتردد و هیئتهای مذهبی حضور داشتند گفت: تیمهای امدادی توانستند 14 هزار عزادار حسینی را که نیاز به کمکهای امدادی داشتند پوشش دهند.

وی افزود: در این دو روز 1200 آمبولانس تیمهای امدادی را همراهی می کردند. همچنین یکهزار چادر امدادی برای اسکان اظطراری زائران در مسیرهای متعدد برپا شد.

رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: روز گذشته رانش زمین در یکی از روستاهای اصفهان رخ داد که با حضور امدادگران حادثه دیدگان به مساجد و حسینه های اطراف اسکان داده شدند.

کد مطلب 1751554

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