به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بزرگترین رویداد تئاتری ایران طی سال‌های گذشته بوده است. این جشنواره که در حال حاضر به سی و یکمین دوره برگزاری خود نزدیک می‌شود معتبرترین جشنواره تئاتری کشور در عرصه بین‌المللی نیز هست؛ گرچه طی سال‌های گذشته بخش بین‌الملل جشنواره با افت و خیزهای بسیاری به لحاظ کمی و کیفی همراه بوده است.



در برخی دوره‌ها دبیران جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تنها به کمیت این بخش توجه می‌کردند و همین عامل باعث می‌شد آثاری در بخش بین‌الملل به صحنه روند که به لحاظ کیفی حرفی برای گفتن نداشتند و باعث بروز گلایه و نقد هنرمندان و مخاطبان تئاتر می‌شدند.



در برخی دوره‌ها نیز شاهد حضور برخی چهره‌های معتبر بین‌المللی نظیر کلاوس پیمان، پیتر اشتاین و رومئو کاستولوچی و گروه‌‌های شناخته شده دیگر از کشورهای مختلف بودیم. اما هیچگاه بخش بین‌الملل تئاتر فجر از یک روند و رویه مشخص و مناسب برخوردار نبود و متغیر بودن سطح کیفی این بخش آسیب‌های بسیاری به جشنواره تئاتر فجر زده است.







صحنه‌ای از نمایش "ننه دلاور" اجرا شده در بخش بین‌الملل جشنواره بیست و ششم



نکته قابل توجه درباره بخش بین‌الملل تئاتر فجر این است که این بخش با وجود اهمیت بسزایی که دارد هیچگاه با اطمینان خاطر آثار شرکت‌کننده را در خود جای نداده و گاه نام و اسامی گروه‌هایی برای شرکت در جشنواره عنوان شده که در زمان برگزاری خبر انصراف این هنرمندان یا گروه‌ها منعکس شده است.



جدا از مشکلات متعددی که درباره بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر فجر در دوره‌های مختلف وجود داشته، دوره سی و یکم وضعیت متفاوت‌تری را طی می‌کند. پیش از این و در دوره‌های گذشته در مقاطع زمانی مختلف بخصوص آذرماه بخشی از وضعیت بخش بین‌الملل جشنواره مشخص شده و اخبار و اطلاعاتی در این خصوص منعکس می‌شد و حتی دبیر جشنواره در خصوص رایزنی با چهره‌ها و گروه‌های مختلف اطلاعاتی را ارائه می‌داد.



اما دوره سی و یکم این روند را نداشته و وضعیت بخش بین‌الملل تئاتر فجر هنوز مشخص نیست و اطلاعاتی در این خصوص منتشر نشده است. این در حالی است که با توجه به تغییر زمان برگزاری جشنواره سی و یکم تنها 50 روز به برگزاری این دوره زمان باقی است.



این وضعیت و شرایط نامناسب پیش‌بینی سطح کیفی بخش بین‌الملل تئاتر فجر را میسر می‌کند. جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان معتبرترین جشنواره بین‌المللی ایران همواره در بخش بین‌الملل خود با مشکل مواجه بوده اما این دوره از جشنواره گویا شرایط نامناسب‌تر از گذشته خواهد بود.



امید است دست ‌اندرکاران این بخش و همچنین دبیرخانه جشنواره در مدت زمان کوتاه باقیمانده به زمان برگزاری سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اطلاعات و اخبار مشخصی را به جامعه تئاتری ارائه دهند تا وضعیت بخش بین‌الملل تئاتر فجر مشخص شود.