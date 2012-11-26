کشف جسد پیرمرد ناشناس در خانه متروکه

به گزارش خبرنگار مهر، روزچهارشنبه کشف جسد مرد سالمندی در یک خانه متروکه به ماموران پلیس مشهد اطلاع داده شد. در ادامه تیمی از ماموران در محل حاضر شده و در بررسی ها دریافتند که خانه متروکه محل تجمع معتادان برای مصرف مواد مخدر است.

در ادامه با حضور قاضی موحدی راد ، بازپرس جنایی مشهد تحقیقات در این زمینه آغاز شد. مرد ناشناس هیچ مدرک شناسایی همراه نداشت و آثار درگیری بر روی بدنش مشاهده نمی شد.

پس از بررسی های مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا هویت و علت مرگش مشخص شود. همچنین تیمی از ماموران تحقیقات بر روی احتمال قتل پیرمرد ناشناس را آغاز کردند.