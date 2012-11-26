جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتقال رضا حقیقی به پرسپولیس تصریح کرد: شخصا از انتقال حقیقی خوشحال نیستم. درست است که بخشی از مشکلات مالی ما با انتقال او حل میشود ولی وجود این بازیکن به نفع ما بود. ضمن اینکه عباس محمدرضایی هم با دریافت رضایتنامه از فجرسپاسی جدا شد.
وی در خصوص احتمال جدا شدن سایر بازیکنان فجر هم تاکید کرد: دیگر به هیچ کدام از بازیکنان فجر اجازه جدایی نمیدهیم. به نظرم باید کاری کنیم که تیم در لیگ برتر بماند تا آیندگان از آن استفاده کنند.
مدیرعامل باشگاه فجر در پاسخ به این سئوال که " آیا قرار است از مدیریت باشگاه فجر کناره گیری کنید"؟ یادآور شد: سوت پایان لیگ امسال را که بزنند، میروم. ما 30 سال است که تیم را اداره میکنیم و هیچ ادعایی نداریم. هر فردی توانست بیاید و به جای ما و با این شیوه تیم را اداره کند. پیش از شروع فصل به ما گفتند "شما لیگ را شروع کنید، ما 5 میلیارد تومان کمک میکنیم" ولی هیچ چیزی به ما ندادند. این شیوه باشگاهداری ما را زجر میدهد.
جعفری همچنین با رد اخبار مربوط به هزینههای فجر در این فصل افزود: مبلغ تمام قراردادهای بازیکنان و مربیان تیم ما در این فصل 5 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ جدای از هزینه مسافرت و پوشاک و مصدومیتهاست. هرچند فجر مشکلات مالی دارد با این حال در پرداخت قراردادها از تیمهایی مثل صبا و پیکان بالاتریم. وضعیت اینطوری هم نبوده است که هیچ پولی نداشته باشیم. ضمن اینکه ما پاداش تمام بازیهایی را که باید پرداخت میکردیم به بازیکنان دادهایم.
وی در پایان درباره مبلغ انتقال حقیقی به پرسپولیس هم گفت: صورت جلسه توافق ما با محمد رویانیان در تاریخ بیستم آبان امضا شد که طبق این صورتجلسه ما فقط 600 میلیون تومان بابت حضور حقیقی در پرسپولیس گرفتیم.
