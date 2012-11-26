شناخت دلایل تحریف در عاشورا مهمترین گام برای مقابله با آن است

به گزارش خبرنگار مهر، الگوهای مکتبی، الگوی همه جانبه امت برای راهیابی به کمال و خودسازی و بندگی اند و حسین بن علی علیه السلام نیز یکی از این اسوه های کامل و الگوهای همه جانبه است که باید درس عبودیت و سخاوت و جوانمردی و ارزش گرایی و تهجّد و انس با قرآن و تکریم انسان را از وی آموخت.

مراسم سوگوارى حضرت سیدالشهدا(ع) از دیرباز نقشى اساسى و غیر قابل انکار در فرهنگ جامعه شیعى داشته و مؤلفه‌هاى بزرگى از هویت مذهبى شیعیان ایران و جهان را شکل داده است .

برخى از انحرافات و شبهات به مراسم مداحى و سینه‌زنى راه یافته اند

با این حال متأسفانه در طول سالهاى اخیر و شاید به دلیل بی‌توجهى و کم‌کارى مردم، مداحان، خانواده ها و برخی مبلغین شیعه شاهد برخى از انحرافات و شبهات و خرافات و عدول از اهداف راستین این نهضت بزرگ به‌ ویژه در امر مداحى و سینه‌زنى وروضه خوانی بوده ایم.

در همین خصوص رئیس اداره اوقاف ملایر با بیان اینکه تحریفات عاشورایی یکی در عمل و دیگری در گفتار است، گفت: آنچه که خلاف واقع و از محل اصلی خود جا به جا شود و دخل و تصرف در کلام یا موضوع رخ دهد دچار تحریف شده است.

حجت الاسلام رضا زین العابدینی با بیان اینکه در تحریفات عاشورایی با دو نوع تحریف روبرو هستیم، افزود: تحریف در گویش و گفتار و تحریف در عمل و حرکات و سکنات مواردی هستند که امروزه در بحث تحریفات عاشورایی با آن مواجه هستیم .

برخی افراد در بیان وقایع کربلا برداشت های شخصی خود را دخیل می کنند

زین العابدینی اظهار داشت: برخی افراد از قبیل روضه خوانان یا مداحان در بیان وقایع کربلا و نهضت عاشورا برداشت های شخصی خود را دخیل می کنند و صحبت هایی را به خاندان امام حسین(ع) نسبت می دهند که به طور مثال اگر یک شخص مصیبت دیده در آن حال وجود داشت آن سخنان را بیان نمی کرد .

وی گفت: بهتر است افراد در بیان اینگونه مسائل بگویند زبان حال اینگونه است و آن صحبت ها را به ائمه یا خاندان امام حسین (ع) نسبت ندهند .

متاسفانه برخی آلات موسیقی اصلا مناسب عزاداری ابا عبدالله (ع) نیست

وی در ادامه به ابزار و آلات موسیقی که امروزه در عزاداری ها به کار می رود، اشاره و عنوان کرد: متاسفانه برخی از این ابزارها وآلات موسیقی اصلا مناسب عزاداری ابا عبدالله (ع) نیست ودر شان و مقام ومنزلت این بزرگواران قرار ندارد .

حجت الاسلا م زین العابدینی با بیان اینکه برخی افراد در مراسم عزاداری یک سری حرکات و سکنات را بروز می دهند، تاکید کرد: اعمال و رفتار فرد مسلمان الگو برای تمام جهانیان است و با توجه به پیشرفت تکنولوژی تمام جهانیان رفتار و حرکات ما را می بینند و از آن تاثیر می پذیرند.

وی گفت: بنابراین رفتار و برخورد شیعه در برپایی مراسم عزای حسینی باید طوری باشد که نمونه و الگو یک مسلمان و شیعه واقعی بوده و مورد هجمه دیگران قرار نگیرد .

وی همچنین به برخی اعمال غیر قابل قبول در فرهنگ شیعه مانند قمه زنی اشاره کرد و گفت: چنانچه افراد در مورد عزاداری ابا عبدالله و نهضت عاشورا و وقایع آن از بصیرت کافی برخوردار باشند، هیچ گاه دست به این گونه اعمال نمی زنند .

هدف وسیله را توجیه نمی کند

حجت الاسلام زین العابدینی افزود: برخی روضه خوانان و مداحان برای مجلس گرمی و برانگیختن احساسات مردم و یا اینکه مردم خوب گریه کنند از روی نا آگاهی برداشت های شخصی خود را در بیان وقایع کربلا وارد می کنند اما باید گفت که هیچ گاه هدف وسیله را توجیه نمی کند .

وی بیان کرد: دشمنان ما از سادگی و احساسات شیعیان سوء استفاده می کنند و می خواهند هدف اصلی واقعه عاشورا و امام حسین (ع) را فراموش کنیم.

وی با اشاره به اینکه درمراسم مختلف نقش و حضور سخنرانان کمتر شده است، گفت: هیئت ها ی مذهبی که جدا از علما نیستند باید با مسئولان و سخنرانان برای شرکت در مراسم و سخنرانی هاهماهنگی لازم را انجام دهند.

مبلغان برای جلوگیری از تحریفات عاشورایی با جوانان ارتباط برقرارکنند

حجت الاسلام زین العابدینی در مورد نقش مبلغین در جلوگیری از انحرافات عاشورا نیز گفت: از آنجایی که بسیاری از شبهات و سئوالات از سوی جوانان و نوجوانان مطرح می شود مبلغان باید با درک صحیح، مقتضیات زمان را سنجیده و پاسخ درست ومنطقی ارائه دهند .

وی اضافه کرد: اگر ارتباط مبلغان و روحانیون با جوانان قوی باشد آن هنگام است که می توان در فضای صمیمانه شبهات را برطرف و جوان را به سمت دین واقعی هدایت کرد .

وی به نقش خانواده ها به عنوان رکن رکین برای جلوگیری از شبهات در جوانان اشاره کرد و افزود: این خانواده ها هستند که بستر بصیرت وآگاهی فرزندانشان را فراهم می کنند .

وی عنوان داشت: چنانچه خانواده ها، جوانان، مسئولین وهمه مردم بصیرت و شناخت کافی در مورد نهضت عاشورا وهدف امام حسین(ع) و وقایع کربلا داشته باشند، دیگر نمی توان تحریفی و یا خرافه ای را دربیان وقایع عاشورا مشاهده کرد