محرم را به کانون افزایش انسجام اسلامی تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی علی احمدی صبح دوشنبه در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان گرگان گفت: هر سال که پیش می رویم با ابداعات دستگاه های فرهنگی مراسم و برنامه های خوبی در دهه محرم برپا می شود که هرکدام از این مناسبت ها زمینه ای می شود تا ما شاهد شکوه وعظمت انقلاب و اسلام باشیم و اثرگذاری برنامه های اسلامی را شاهد باشیم.

وی اظهارداشت: مراسم شیرخوارگان حسینی به مناسبت شهادت حضرت علی اصغر،استقبال از محرم ،مراسم متمرکز تاسوعای حسینی درشهرستان، مراسم نماز ظهر عاشورا همه از جمله مراسم هایی هستند که در دهه اول در شهرستان گرگان به خوبی و با همت دستگاه های فرهنگی برگزار شد و به غایت اثرگذار وانسجام بخش بود.

پنج آذر نماد ولایتمداری گرگانیهاست

وی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج وسالگرد حماسه پنج آذرگرگان گفت:پنج آذر بیانگر عمق علاقمندی مردم گرگان به خاندان عصمت وطهارت ونشانگر ولایتمداری مردم گرگان است.

احمدی ادامه داد: حماسه پنج آذر گرگان در ادامه بیانیه ای بود که توسط حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اعلام عزای عمومی در خصوص بزرگداشت یک شهید که در آن منطقه داشتیم وهم در اعلام اعتراض به کشتار مردم مشهد در صحن امام رضا(ع) صورت گرفت.

وی افزود: پنج آذر نماد ولایت پذیری مردم گرگان و ادای دین به ساحت مقدس حضرت امام رضا (ع) است .

تقویت بسیج از اولویت های شهرستان است

فرماندار گرگان اظهارداشت: در هفته بسیج قرارداریم وتقویت بسیج از اولویت های اصلی شهرستان قرار دارد که باید در این زمینه به صورت عملیاتی وارد شویم.

وی ادامه داد: تقویت پایگاه های بسیج واداری وراهیان نور از اصلی ترین برنامه های ما درباره تحقق بخشیدن به شعار بسیج مردمی است.

احمدی در ادامه با بیان اینکه باید پایگاه های بسیج اداری تقویت شوند گفت:محتوی بخشی به پایگاه های بسیج اداری نیز دردستور کار ما قرار دارد.

وی اظهارداشت:هرکدام از ادارات ما که عضو شورای اداری شهرستان هستند باید نسبت به تجهیز یا تقویت یک پایگاه بسیج در شهرستان اقدام کنند تا پوشش بسیج در شهرستان افزایش یابد.

وی بیان کرد:تقویت راهیان نور نیز از دیگر اقدامات فرهنگی است که باید ادارات ما برای تقویت واعزام ها تلاش کنند .