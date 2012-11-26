عباس محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جدایی‌اش از فجرسپاسی تصریح کرد: به خاطر مشکلات خانوادگی مجبور شدم از فجر جدا شوم. با لطف و درایت جعفر جعفری و محمود یاوری مدیرعامل و سرمربی فجر رضایتنامه‌ام را گرفتم. من از حق و حقوقم گذشتم و ما بقی قراردادم را به فجر بخشیدم تا رضایتنامه‌ام صادر شد.

وی در خصوص خبر پیوستنش به استقلال تاکید کرد: از الان نمی‌شود حرف پیش از موعد زد ولی از استقلال، پرسپولیس و سپاهان پیشنهاد دارم و به زودی به یکی از این تیم‌ها می‌روم.

محمدرضایی در پایان گفت: امشب (دوشنبه شب) به تهران می‌رسم. مشکل خاصی برای پیوستن به تیم جدیدم ندارم و امشب یا فردا قراردادم را امضا می‌کنم.

محمدرضایی بعد از رضا حقیقی دومین بازیکنی است که از فجر سپاسی جدا شده است.