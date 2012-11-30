"بحران هویت" نتیجه عدم تطابق فرهنگ رسمی با غیر رسمی است

دکترعظیم حمزئیان در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق می‏شود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی‏ که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: دلیل عدم انطباق فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی در جامعه چند مورد می‏تواند باشد. از جمله آنها عدم آشنایی اکثر افراد جامعه با فرهنگ رسمی کشور است و به خصوص مطالعاتی که در این باره صورت می‏گیرد.

وی افزود: دلیل دیگر تبلیغات رسانه‏های کشورهای دیگر است و اطلاعات واراداتی که بدون نقد وارد کشور می‏شوند حالا از طریق کتب‏ها و سایت‏ها و یا از طریق رسانه‏ها موجب رواج یافتن فرهنگ غیررسمی و خنثی شدن فرهنگ رسمی در کشور می‏شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: عمده ترین اثر این عدم تطابق ایجاد بحران هویت در میان افراد جامعه و به ویژه جوانان است که به واسطه فرهنگی که از فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی به آنها وارد می‏شود دچار یک نوع سرگشتگی و بحران هویت می‏شوند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان درپایان یادآورشد: مسئله دیگری که علاوه بر بحران هویت جوانان، مسئله حفظ فرهنگ خودی و حفظ هویت ملی است که از جمله مسائلی است که از نظر اجتماعی در مورد رعایت هنجارهای اجتماعی و میزان رعایت آنها تأثر گذار هستند.