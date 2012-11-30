"بحران هویت" نتیجه عدم تطابق فرهنگ رسمی با غیر رسمی است

دکترعظیم حمزئیان در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق میشود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: دلیل عدم انطباق فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی در جامعه چند مورد میتواند باشد. از جمله آنها عدم آشنایی اکثر افراد جامعه با فرهنگ رسمی کشور است و به خصوص مطالعاتی که در این باره صورت میگیرد.
وی افزود: دلیل دیگر تبلیغات رسانههای کشورهای دیگر است و اطلاعات واراداتی که بدون نقد وارد کشور میشوند حالا از طریق کتبها و سایتها و یا از طریق رسانهها موجب رواج یافتن فرهنگ غیررسمی و خنثی شدن فرهنگ رسمی در کشور میشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: عمده ترین اثر این عدم تطابق ایجاد بحران هویت در میان افراد جامعه و به ویژه جوانان است که به واسطه فرهنگی که از فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی به آنها وارد میشود دچار یک نوع سرگشتگی و بحران هویت میشوند.
استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان درپایان یادآورشد: مسئله دیگری که علاوه بر بحران هویت جوانان، مسئله حفظ فرهنگ خودی و حفظ هویت ملی است که از جمله مسائلی است که از نظر اجتماعی در مورد رعایت هنجارهای اجتماعی و میزان رعایت آنها تأثر گذار هستند.
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