  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

آسیب‏های فرهنگی جامعه/

"بحران هویت" نتیجه عدم تطابق فرهنگ رسمی با غیر رسمی است

"بحران هویت" نتیجه عدم تطابق فرهنگ رسمی با غیر رسمی است

یک استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان با اشاره به اینکه عدم تطابق فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی در جامعه باعث ایجاد بحران هویت در میان افراد جامعه و به ویژه جوانان می‏شود گفت: القای این دو فرهنگ سرگشتگی و دوگانگی به وجود می‏آورد.

دکترعظیم حمزئیان در مورد عدم انطباق فرهنگ رسمی (آن فرهنگی که از سطوح بالا به بدنه تزریق می‏شود و منابع آن مبانی انقلاب و قانون اساسی است) با فرهنگ غیررسمی ( فرهنگ وارداتی‏ که در جامعه ساری و جاری است) به خبرنگار مهر گفت: دلیل عدم انطباق فرهنگ رسمی با فرهنگ غیر رسمی در جامعه چند مورد می‏تواند باشد. از جمله آنها عدم آشنایی اکثر افراد جامعه با فرهنگ رسمی کشور است و به خصوص مطالعاتی که در این باره صورت می‏گیرد.

وی افزود: دلیل دیگر تبلیغات رسانه‏های کشورهای دیگر است و اطلاعات واراداتی که بدون نقد وارد کشور می‏شوند حالا از طریق کتب‏ها و سایت‏ها و یا از طریق رسانه‏ها موجب رواج یافتن فرهنگ غیررسمی و خنثی شدن فرهنگ رسمی در کشور می‏شود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه درباره اثرات و تبعات این عدم انطباق هم اظهارداشت: عمده ترین اثر این عدم تطابق ایجاد بحران هویت در میان افراد جامعه و به ویژه جوانان است که به واسطه فرهنگی که از فرهنگ رسمی و فرهنگ غیر رسمی به آنها وارد می‏شود دچار یک نوع سرگشتگی و بحران هویت می‏شوند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه سمنان درپایان یادآورشد: مسئله دیگری که علاوه بر بحران هویت جوانان، مسئله حفظ فرهنگ خودی  و حفظ هویت ملی است که از جمله مسائلی است که از نظر اجتماعی در مورد رعایت هنجارهای اجتماعی و میزان رعایت آنها تأثر گذار هستند.

کد مطلب 1751572

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