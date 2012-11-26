جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره دلایل افزایش قاچاق گازوئیل در کشور، گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات پیش روی عرضه گازوئیل، نظام چند نرخی این فرآورده نفتی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر نرخ‌های متعددی برای عرضه گازوئیل شناورها، صنایع، نیروگاه‌ها، حمل و نقل و دستگاه‌های دولتی تعریف شده است، تصریح کرد: نظام چند نرخی گازوئیل مشکلاتی در عرضه و توزیع این فرآورده نفتی ایجاد کرده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه عرضه نظام چند نرخی و اختلاف بالای قیمت گازوئیل در کشورهای همسایه منجر به افزایش قاچاق شده است، اظهار داشت: هم اکنون یک بشکه 160 لیتری گازوئیل در پاکستان 1 میلیون تومان و یک لیتر گازوئیل در ترکیه حدود 6 هزار تومان به فروش می رسد.

وی با بیان اینکه نوسان های نرخ دلار و اختلاف قیمتی منجر به افزایش قاچاق گازوئیل شده است، بیان کرد: هم اکنون گازوئیل مورد نیاز صنایع و کارخانجات با ثبت نام در سایت تجارت آسان تعیین و عرضع می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه فقدان اجرای برچسب انرژی در صنایع منجر به عدم مدیریت مصرف و تخصیص سهمیه مناسب گازوئیل در این بخش شده است، تبیین کرد: نبود برچسب انرژی در برخی از صنایع کشور منجر به انحراف و قاچاق گازوئیل شده است.

سالاری همچنین خواستار بازرسی و نظارت بیشتر بر عملکرد برخی از صنایع تولید کننده مشتقات نفتی شد و افزود: برخی از این صنایع فرآورده‌های یارانه‌ای همچون گازوئیل را با سایر محصولات نفتی مخلوط و زمینه انحراف آن را به کشورهای همسایه فراهم می کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین با بیان اینکه هم اکنون مرغداری‌ها، ماشین آلات کشاورزی و صنایع کشاورزی سهمیه‌های مختلف گازوئیل دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: سهمیه بندی گازوئیل می تواند در مدیریت مصرف این فرآورده نفتی تاثیرگذار باشد.