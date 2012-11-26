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۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

نجفی:

اعتبار لازم برای هوشمندسازی همه مدارس اشتهارد را در اختیار نداریم

اعتبار لازم برای هوشمندسازی همه مدارس اشتهارد را در اختیار نداریم

اشتهارد – خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش اشتهارد گفت: اعتبار لازم برای هوشمندسازی همه کلاس های مدارس اشتهارد را در اختیار نداریم.

پرویز نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هوشمندی سازی مدارس و تامین اعتبار آن، اضافه کرد: نتواسته ایم همه کلاس های مدارس اشتهارد را هوشمندسازی کنیم.

وی افزود: با اجرای نظام 6.3.3، پایه ششم در سطح مدارس یک درس فناوری دارد که حتماً باید از امکانات و تجهیزات برخوردار باشد.

رئیس آموزش و پرورش اشتهارد گفت: سرپرست خانواده ها اکثراً کارگران شهرک صنعتی هستند، سهم و بودجه ای باید برای ناهنجاری ها درمدارس در نظر گرفته شود تا تعلیم و تربیت به خوبی انجام شود.

اختصاص 150 میلیون تومان برای بازسازی و تعمیرات

نجفی تصریح کرد: 150 میلیون تومان اعتبارات تعمیراتی مدارس اشتهارد در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دانش آموزان شهرک صنعتی اشتهارد 250 نفر هستند که فرزندان سرایدارهای شهرک های صنعتی هستند.

سرویسی که سه برابر حد مجاز دانش آموز سوار کرده بود

وی گفت: یکبار سرویس مدارس سه برابر حد مجاز دانش آموز سوار کرده بود.

رئیس آموزش و پرورش اشتهارد اظهار داشت: اعتبار سرویس مدارس روستایی را اداره کل آموزش و پرورش استان البرز کمک کرده است ولی اعتبارات قابل توجه بیشتری نیاز داریم.

نجفی گفت: در شهرک صنعتی از اعتبارات مربوط به خودشان یک مدرسه برای دانش آموز مقطع ابتدایی ایجاد شود.

رئیس آموزش و پرورش اشتهارد تصریح کرد: لوله کشی گاز مدارس روستایی را امیدواریم که شرکت گاز انجام دهد.

کد مطلب 1751574

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