اعتبار لازم برای هوشمندسازی همه مدارس اشتهارد را در اختیار نداریم

پرویز نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هوشمندی سازی مدارس و تامین اعتبار آن، اضافه کرد: نتواسته ایم همه کلاس های مدارس اشتهارد را هوشمندسازی کنیم.



وی افزود: با اجرای نظام 6.3.3، پایه ششم در سطح مدارس یک درس فناوری دارد که حتماً باید از امکانات و تجهیزات برخوردار باشد.



رئیس آموزش و پرورش اشتهارد گفت: سرپرست خانواده ها اکثراً کارگران شهرک صنعتی هستند، سهم و بودجه ای باید برای ناهنجاری ها درمدارس در نظر گرفته شود تا تعلیم و تربیت به خوبی انجام شود.



اختصاص 150 میلیون تومان برای بازسازی و تعمیرات

نجفی تصریح کرد: 150 میلیون تومان اعتبارات تعمیراتی مدارس اشتهارد در نظر گرفته شده است.



وی افزود: دانش آموزان شهرک صنعتی اشتهارد 250 نفر هستند که فرزندان سرایدارهای شهرک های صنعتی هستند.

سرویسی که سه برابر حد مجاز دانش آموز سوار کرده بود



وی گفت: یکبار سرویس مدارس سه برابر حد مجاز دانش آموز سوار کرده بود.



رئیس آموزش و پرورش اشتهارد اظهار داشت: اعتبار سرویس مدارس روستایی را اداره کل آموزش و پرورش استان البرز کمک کرده است ولی اعتبارات قابل توجه بیشتری نیاز داریم.



نجفی گفت: در شهرک صنعتی از اعتبارات مربوط به خودشان یک مدرسه برای دانش آموز مقطع ابتدایی ایجاد شود.



رئیس آموزش و پرورش اشتهارد تصریح کرد: لوله کشی گاز مدارس روستایی را امیدواریم که شرکت گاز انجام دهد.