پلیس نیویورک به دردسر افتاد/انتشار اطلاعات فوق محرمانه در یک مراسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در جشن شکرگذاری شهر مسی در نیویورک از کاغذهای رنگی خرد شده ای استفاده شده که این کاغذها در اصل مربوط به اداره پلیس این ایالت بوده و اطلاعات بسیار محرمانه ای بر روی آنها وجود داشته است.

این کاغذها به جای آنکه عمودی خرد شوند به صورت افقی خرد شده اند و از همین رو اطلاعات محرمانه پلیس نیویورک را می توان به راحتی بر روی آنها مشاهده کرد.

نمونه ای از اطلاعات محرمانه مورد استفاده در جشن شکر گذاری

این اسناد که بسیاری از آنها با سربرگ "اداره پلیس ناسائو" مشخص است، حاوی اطلاعاتی همچون شماره های امنیت ملی، آدرس و شماره گواهینامه های افراد مختلف است.

به نوشته راشاتودی، برخی از این اسناد گزارشهایی بوده است که توسط نیروهای مخفی پلیس تهیه شده بود.

بر همین اساس، در میان این برگه های خرد شده حتی اطلاعاتی که توسط "میت رامنی" نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری، مورد استفاده قرار گرفته بود نیز وجود دارد.

"ایتان فینکل اشتاین" یکی از اولین افرادی که متوجه این موضوع شد به شبکه محلی PIX گفت : من کاملا شوکه شده ام. چگونه ممکن است فردی این اطلاعات را در دست داشته باشد و چگونه ممکن است که این اطلاعات در جشن شکرگذاری مورد استفاده قرار گرفته باشد.

پلیس منطقه ناسائو این موضوع را تایید کرده که اطلاعات منتشر شده متعلق به آنها بوده، اما هیچ توضیحی در این باره که این اطلاعات چگونه در جشن شکرگذاری مورد استفاده قرار گرفته است، ندارد.