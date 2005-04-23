جواب محبتهاي هواداران استقلال را با پيروزي داديم

محمود فكري كاپيتان تيم فوتبال استقلال تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود:‌ به لطف خدا وضعيت تيم درشرايط مطلوبي است وبا پيروزيهايي كه دريكي دوبازي گذشته داشتيم، اين اميد وجود دارد كه بتوانيم ناكامي هاي گذشته را جبران كرده و به مقام قهرماني نيز دست يابيم.

وي درخصوص بازي ديروزمقابل پيكان خاطرنشان كرد:‌ دراين مسابقه تيم ما بازي محكم و خوبي را درهردونيمه به نمايش گذاشت وموفق شد درنيمه دوم نيز به گل برتري خود دست يابد. به هرحال پيكان تيم خوب و با انگيزه اي است وپيروزي مقابل اين تيم براي ما ارزشمند است.

فكري درزمينه برخورد هواداران اين تيم دراين بازي اظهارداشت: خدا را شكربازيكنان و كادرفني در اين مسابقه به گونه اي عمل كردند كه تيم به نتيجه دلخواه دست يابد و با اين پيروزي جواب محبتهاي هواداران داده شود. ضمن اينكه تماشاگران نيز متوجه شدند فوتبال 90 دقيقه است وتازماني كه داورسوت پايان بازي را به صدا درنياورده امكان تغيير نتيجه وجود دارد. آنها با حمايتهاي همه جانبه خود در بازي مقابل پيكان نشان دادند كه همواره همراه استقلال هستند وهنگامي كه تيم بازي خوب خودرا به نمايش مي گذارد، آنها نيز تمام توان خود را براي ايجاد محيط آرام و با نشاط براي تيم فراهم مي كنند.

وي درخصوص بخت استقلال براي كسب عنوان قهرماني تاكيد كرد: ما هنوز شانس قهرماني داريم و اگربازيكنان با همين كيفيت به كارخود ادامه دهند، تيم ما از قهرماني دورنخواهد ماند. ضمن اينكه من اعتقاد دارم حريفان ما دربازيهاي آينده بطورحتم امتياز ازدست خواهند داد و اين زمينه را براي قهرماني ما هموارخواهد كرد.