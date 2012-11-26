اجتماع بزرگ عزاداران در زینبیه زنجان/ تجلی جاودانگی نهضت عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک اگر نبود حضور حضرت زینب در دشت کربلا و عدم انتقال واقعیت های قیام عاشورایی فلسفه قیام عاشورا یا منتقل نمی شد و یا در طول تاریخ دچار تحریف می شد.

بقای کربلا مرهون پیام رسانی عاشورایی حضرت زینب (س) است که پیام آور عاشورا و مایه همه ثمرات و برکات قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در جهان بشریت بود و پیام‌رسانی آن بانوی بزرگ اسلام بعد از قیام عاشورا رمز جاودانگی اسلام و عاشورا شد.

از روزی که کاروان امام‌حسین (ع) از مدینه به سوی مکه حرکت کرد تا به کربلا رسید‌، بر مسئولیت‌‌ها و مصیبت‌های حضرت زینب (س) افزوده شد‌.

پس از شهادت امام ‌حسین (ع) حماسه خونین عاشورا به پایان رسید‌. شهیدان آرام و غرقه به‌خون در آفتاب داغ روی ریگ‌های تفتیده کربلا آرمیدند؛ اکنون سنگین‌ترین وظیفه و مسئولیت حضرت زینب (س) آغاز شده بود. ‌

سرنوشت یک " نهضت" که عمری جاودانه دارد، به‌دست یک زن سپرده شده بود. او اکنون با همه مصیبت‌‌هایی که دارد باید بزرگ‌ترین رسالت را در شرایط بحرانی اسارت به انجام برساند.

زینب امروز در سوگ عزای یگانه سید و سالار شهیدان و برادر زانوی غم در بغل نمی گیرد بلکه شجاعانه سلاح تبلیغ و افشاگری در دست گرفته و پیام رسان واقعه بزرگ عاشورا می شود و در ادامه راه برادر پرچمدار است تا به مردم مسلمان عالم بگوید تا دنیا دنیاست امر به معروف ونهی از منکر پا برجاست بر هر کس در هر کسوت که باشد باید در این راه قدم بردارد. ‌خون‌های پاک مقدسی که دشت کربلا را رنگین کرد به یک حماسه تبدیل شده بود. این حماسه یک پیام بزرگ داشت که هدف و آرمان نهضت عاشورا را بیان می‌کرد؛ پیامی که به یک پیام‌رسان نیاز داشت ‌تا هدف نهضت و حماسه عاشورا را بیان کند و پیام‌رسان چنین آرمان و هدف جاودانه‌ای حضرت زینب(س) بود.



به گزارش خبرنگار مهر، قیام عظیم عاشورا در حالی در سال 61 هجری رخ داد که یزیدیان سعی داشتند با به شهادت رساندن حضرت اباعبدالله الحسین و یارانش قیام عاشورا و فلسفه قیام عاشورا را به مقطع خاصی از تاریخ محدود کرده و مانع انتشار فلسفه قیام عاشورا شوند.

بی شک تلاش یزیدیان برای جلوگیری از انتشار و توسعه پیام قیام عاشورا با افشاگری حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد (ع) با شکست مواجه شد.

اکثر کارشناسان تاریخی و مذهبی بر این عقیده‌اند که واقعه کربلا یک جریان بود، جریانی که بعد از به شهادت رسیدن امام حسین (ع) و به واسطه پیام‌رسان عاشورا حضرت زینب کبری (س) به آینده متصل شد تا بعد از گذشت 14 قرن از این واقعه، هنوز هم شاهد سرباز کردن زخم‌های کهنه تاریخ از درد جانکاهی که بر فرزند فرق‌شکافته عدالت‌خواهی روا شد، باشیم.

اجتماع عظیم زینبیه زنجان نیز در همدردی با کاروان اسیران صحرای کربلا امروز را به عزاداری می پردازند تا وفاداری خود را به راه سرخ شهادت اعلام کنند.

شور و شعوری که این بار، هم به عشق سالار شهیدان و هم به دلدادگی پیام‌رسان عاشورا شکل گرفت و مردم زنجان امروز نیز همچون سال‌های گذشته در 11 محرم، تاریخ را دوباره ورق خواهند زد تا در قالب دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان بخش دیگری از واقعه عاشورا را در اذهان مردم تداعی کنند.

حرکت دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان امروز رأس ساعت 14 درمحل مسجد آغاز و در صحن امام‌زاده سید ابراهیم (ع) به پایان می‌رسد. در این دسته عزاداری که یک‌هزار خادم برای ساماندهی آن حضور خواهند داشت، عزادارانی از استان‌های تهران و اردبیل نیز خود را برای حضور در این دسته به زنجان رسانده‌ و یا از طریق واریز وجوه نذورات خود در عزاداری شرکت می‌کنند.

مسجد زینبیه اعظم زنجان که یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی این شهر محسوب می‌شود، همه ساله در ایام محرم پذیرای خیل عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) از سراسر کشور و حتی خارج از کشور است.

عزاداران حسینی در 11 محرم با شرکت گسترده در دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان، وحدت و یکپارچگی شیعیان و عاشقان خط سرخ امام حسین (ع) را به تصویر کشیده و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.

در 11 محرم، شهر زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی جلوه معنوی خاصی به خود می‌گیرد و عاشقان امام حسین (ع) خود را آماده برای حضور در این اجتماع عظیم و حماسی می‌کنند تا ندای "یا حسین" و "یا زینب" سر دهند و به یاد شهدای دشت کربلا ناله کرده و اشک ماتم بریزند.

امسال عاشقان اهل‌بیت عصمت و طهارت با اجتماع خود در دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان ندای "ای پیکرینده گورسنن سایسیز یارا، قارداش حسین/ درس شرف ویردون بوگون انسانلارا، قارداش حسین" را سر خواهند داد.

اجتماع حماسی 11 محرم مردم زنجان با یادآوری صبوری و از خودگذشتگی زینب کبری (س) و حضور عزاداران و سوگواران حسینی برگزار می‌شود و خیل عظیم عزاداران که خود را از جای جای ایران برای شرکت در دسته عظیم زینبیه به شهر زنجان رساندند نیز در این مراسم شرکت می کنند.

یازدهم محرم محشری در خیابانهای مرکز شهر حد فاصل مسجد زینبیه و امامزاده سیدابراهیم (ع) برپا می‌شود و فریاد یا حسین، یا حسین و یا زینب، یا زینب فلک را به لرزه درمی‌آورد.

مصیبت دختر شیر خدا همانند طوفانی است که در شهر زنجان می‌پیچد و پیام رسای عاشورا را به گوش همگان همانند خطبه‌های حضرت زینب (س) که پیام قیام عاشورا را به گوش جهانیان رساند، می‌رساند.

شهر زنجان به خاطر برگزاری دو اجتماع بزرگ در راستای عزاداری ماه محرم به پایتخت حسینی معروف شده و همه ساله صدها هزار نفر در اجتماع باشکوه حسینی در هشتم محرم و زینبیه در 11 محرم اجتماع بزرگ عاشقان اباعبد‌الله را به نمایش می‌گذارند.

شهر زنجان از جمله شهرهایی است که مردم آن به اباعبد‌الله ‌الحسین (ع) عشق و ارادت خاصی دارند و همه ساله در ماه محرم به ویژه در ایام عزاداری اباعبد‌الله آن را به نمایش می‌گذارند.

همه ساله در 11 محرم ده‌ ها هزار عاشق و دلداده اباعبد‌الله از نقاط مختلف استان و دیگر نقاط کشور و حتی بسیاری از کشورهای جهان برای حضور در مراسم عزاداری این مسجد در شهر زنجان گردهم می‌آیند تا عشق و ارادت خود را به اهل بیت (ع) به نمایش بگذارند.

زینبیه اعظم زنجان میعادگاه عاشقان خط سرخ شهادت و صبر و استقامت است، خط سرخی که زینب (س) ادامه دهنده آن بود و اگر نبود زینب امروز عاشورایی نبود و عاشورا وارونه جلوه داده می شد.

نگاهی کوتاه به تاریخچه مسجد زینبیه اعظم زنجان

مسجد زینبیه اعظم زنجان محل تجمع عاشقان خاندان عصمت و طهارت و مشتاقان حقیقت است، آنانی که همه ساله روز یازدهم محرم در قالب دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان، زیر بیرقهای رنگی این مسجد گردهم می‌آیند تا بر مصیبت زینب کبری (س)، دخت علی مرتضی بگریند و پیام قیام کربلا را که نسل به نسل و سینه به سینه نقل شده را بر خیابانهای این شهر فریاد کنند.

در روزگار گذشته باغچه‌ای درون کهن دژ زنجان قرار داشت که صاحب باغچه هر روز از گوشه‌ای از باغچه که در آن گلهای محمدی روئیده بود صدای ناله و "یا زینب " می‌شنید.

گاهی گویی چراغی زیر گل‌ها روشن می‌شد. بدین ترتیب صاحب باغچه تصمیم می‌گیرد آن قسمت را به تکیه‌ای تبدیل کرده و نام آن را زینبیه بگذارد از این رو محلی که باغچه در آن قرار داشت از آن زمان تاکنون به محله زینبیه معروف می‌شود.

رئیس هیئت امنای مسجد زینبیه با اشاره به اینکه این اتفاق بین سال‌های 1020 تا 1022 هجری قمری رخ داده است، افزود: تا زمانی که صاحب باغ زنده بود هر ساله در ایام محرم و صفر به مدت دو ماه محل مذکور را سیاه‌ پوش و مراسم عزاداری و سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان جهان در آن محل برگزار می‌شد و صاحب باغ در زمان حیات خود وصیت می‌کند پس از وفاتش، مراسم عزاداری را همه ساله برگزار و هزینه آن را از عایدی باغ تامین کنند.

سجاد احمدپور بیان داشت: این محل سه بار تجدید بنا شده که بار اول به سال 1092 هجری قمری با تیر چوبی احداث می‌شود.

بار دوم بانویی به نام زینب خانم هزینه تبدیل آن را به مسجد متقبل می‌شود که به سال 1292 صورت می‌گیرد و بار سوم نیز در سال 1395 هجری قمری مطابق با سال 1354 شمسی به همت مردم زنجان و عاشقان اهل بیت (ع) این مسجد تجدید بنا شده و در چند سال اخیر نیز برای رفع کمبود فضا چهار باب از ساختمان های همجوار مسجد خریداری و در توسعه مسجد زینبیه اعظم زنجان از آن استفاده شده است.