افزایش ۱۵۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در لردگان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زاهدی گفت: در نیمه نخست امسال کشف مواد مخدر در شهرستان لردگان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: در همین مدت دستگیری عوامل توزیع و قاچاق مواد مخدر در شهرستان لردگان ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

زاهدی افزود: کارگاه های آموزشی ویژه مواد مخدر و راه های مبارزه با آن در دانشگاه ها و مدارس شهرستان لردگان تشکیل شده است.



یادواره شهدای فارسان برگزار شد



فرماندار شهرستان فارسان از برگزاری یادواره شهدای این شهرستان خبرداد.



بهروز مردانی نژاد گفت: یادواره شهدای شهرستان فارسان ۲۲ اسفند امسال برگزار می شود.

وی تأکید کرد: شهرستان فارسان در دوران دفاع مقدس ۲۲۰ شهید را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

مردانی نژاد افزود: برپایی نمایشگاه و بازسازی عملیات والفجر ۱۰ از مهم ترین برنامه های جانبی یادواره شهدای شهرستان فارسان محسوب می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا نقش مهمی در ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.

تجلیل از فعالان عرصه ی فرهنگ و نماز دبیرستان دخترانه صدرای بروجن

در مراسمی از فعالان عرصه ی فرهنگ و نماز دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی بروجن تجلیل شد.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن در این مراسم، زنده نگه داشتن دین اسلام، برگزاری نماز و امر به معروف و نهی از منکر را هدف اصلی قیام امام حسین(ع) بیان کرد و گفت: برپا داشتن نماز جماعت و اقامه نماز اول وقت باید در رأس برنامه ی زندگی همه ی مسلمانان قرار گیرد.

حجت الاسلام مجید الهیان بر اجرای برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی برای ترویج فرهنگ نماز در مراکز آموزشی تأکید کرد و افزود: خدمتگزاری به نماز بسیار ارزشمند بوده و اقامه نماز به عنوان یک امر مهم الهی بار امانتی است که بر دوش خدمتگزاران و خادمین نماز قرار دارد.

همکاری بیشتر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان در لردگان ضروری است

فرماندار شهرستان لردگان، همکاری بیشتر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ضروری دانست.

علی زاهدی گفت: آسان سازی روند پرداخت اعتبارات به سرمایه گذاران و کاهش تعداد استعلام های غیرضروری از اولویت های کاری در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

وی بهبود سطح خدمات بانک ها در بانک داری الکترونیک را ضروری اعلام و تأکید کرد: برطرف شدن مشکل برخی خودپردازهای مستقر در شهرستان لردگان بایستی سریع تر انجام شود.

زاهدی افزود: همکاری بانک های شهرستان لردگان در ارائه تسهیلات به طرح مسکن مهر مطلوب بوده و اجرای این طرح و پیشرفت آن بدون همکاری بانک ها امکان پذیر نبوده است.



تولید برنامه "سلامت باشید" در چهارمحال و بختیاری



راهکارهای سلامتی در برنامه " سلامت باشید" از تولیدات شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری بررسی و مطرح می شود.

برنامه "سلامت باشید" با رویکرد اطلاعاتی، آموزشی و به منظور بررسی مسائل و مشکلات پزشکی مردم و ارائه اطلاعات مفید بهداشتی، درمانی و سلامتی برای مخاطبان در رادیوی استان تولید و پخش می شود.



در این برنامه با حضور یک کارشناس، ضمن پرداختن به تعریف یک بیماری، روش های تشخیص و درمان آن مطرح می شود.



"سلامت باشید" روزهای زوج از ساعت هشت و 30 دقیقه به مدت 30 دقیقه به تهیه کنندگی فاطمه دهقانی و گویندگی لیلا فرج زاده از صدای مرکز چهارمحال و بختیاری پخش می شود.