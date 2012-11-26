پیشنهاد فعالان محیط زیست برای آیین"گِل مالی"/ بخاری گازسوز به جای هیزم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از عوامل تخریب جنگلها در استان لرستان که هر ساله تکرار می شود بحث استفاده از هیزم و چوب درختان در برگزاری آئین گل مالی روز عاشورا است.

در روز عاشورا در استان لرستان با توجه به وجود برخی باورهای دیرین مردم تعدادی از شهرها و روستاهای استان به "گِل" می‌افتند که برای خشک شدن و گرم کردن افراد، هیئت‌های عزاداری باید اقدام به روشن کردن آتش کنند که برای این کار نیازمند چوب و هیزم هستند.

این در حالیست که برخی سودجویان از این فضا استفاده کرده و اقدام به قطع درختان و تخریب جنگلها می کنند که این امر در سالهای اخیر با توجه به توزیع چوب مورد نیاز توسط دستگاههای متولی امر میان هیئت های عزاداری این روند کاهش یافته است

انتقادات دوستداران محیط زیست از قطع درختان

موضوع قطع درختان در روزهای تاسوعا و عاشورا تاکنون بارها مورد انتقاد دوستداران محیط زیست و تشکلهای زیست محیطی قرار گرفته تا فعالان محیط زیست خواستار تغییر این باور در میان مردم شوند.

از سوی دیگر به نظر می رسد با حذف هیزم از فرآیند این آئین بومی مردم لرستان باید جایگزینی مناسب برای آن به مردم معرفی شود که در این زمینه هنوز کار چندان اساسی نیز صورت نگرفته است.

در سالهای اخیر با شدت گرفتن انتقادات در این زمینه تشکلهای زیست محیطی پیشنهاد ساختن نوعی مشعل گازی را برای استفاده در روز عاشورا در هیئات مذهبی مطرح کردند که تاکنون این امر عملیاتی نشده است.

تلاش دوستداران محیط زیست به ثمر نشست

فعالان و دوستداران طبیعت و محیط زیست شهر خرم آباد از چند سال پیش تلاش های بسیاری کرده اند تا این رخداد را به شکلی قابل قبول در آورده اند تا درختان کمتری سوزانده شوند؛ در همین راستا تشکلهای حامی محیط زیست شهر خرم آباد با طراحی یک بخاری گازسوز گزینه ای مناسب برای جایگزینی هیزم به عزاداران حسین (ع) معرفی کردند که صبح روز عاشورای امسال برای اولین بار آن را در بین صدها عزادار روز عاشورا رو نمایی کردند.

محمد قاسمی فعال محیط زیست با بیان اینکه بخاری ویژه روز عاشورا را بعد از دو سال تلاش آماده کرده ایم، گفت: طی دو سال گذشته این بخاری با همت و تلاش تمامی فعالان محیط زیست شهر خرم آباد طراحی و آزمایش شده است.

وی افزود: صبح روز عاشورا این بخاری گاز سوز را با همکاری یکی از قدیمی ترین هیئت های عزاداری خرم آباد در بین عزاداران قرار دادیم که خوشبختانه مورد استقبال آنها قرار گرفت.

وی با بیان این مطلب که بیش از 95 درصد از عزادارانی که در محل حضور داشتند از این طرح استقبال کردند، گفت: این بخاری مزایای بسیاری چه از لحاظ زیست محیطی و چه از لحاظ اقتصادی دارد که می توان به کاهش تخریب جنگلها، جابجایی آسان و گرمای مناسب آن اشاره کرد.

دیگر نیازی به چوب بلوط نیست

این فعال محیط زیست با بیان این مطلب که ارزش درختان بلوط بسیار بالاست و نباید چنین سرمایه ارزشمندی را به راحتی از دست بدهیم، گفت: تخریب جنگلها می تواند در دراز مدت آسیب های اقتصادی بی شماری را به ما تحمیل کند به همین علت استفاده از این بخاری گاز سوز می تواند در کاهش تخریب های زیست محیطی گامی موثر باشد.

قاسمی در ادامه با اشاره به هزینه و نحوه کارکرد این بخاری گفت: این وسیله با چهار کپسول کار می کند که هزینه ای بالغ بر 550 هزار تومان در بر داشته که می تواند نزدیک به دو ساعت و نیم عزاداران را گرم کرده و بدین وسیله دیگر نیازی به چوب بلوط نیست.

وی در ادامه با بیان این مطلب که طی یک مکاتبه با اداره کل استاندارد خواهان بالا بردن ضریب ایمنی این دستگاه هستیم، گفت: قرار بود امسال 50 دستگاه بخاری گاز سوز ساخته و در بین هیئات های شهر توزیع شود که متاسفانه این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.

این در حالیست که نحوه سنتی گرم کردن عزاداران با هیزم همواره با مشکلاتی همراه بوده که می توان به جابجایی سخت درختان، استفاده از نفت فراوان هر 10 دقیقه یکبار و بخار تولید شده از چوب و نفت که می تواند به سیستم تنفسی عزاداران صدمه بزند اشاره کرد.

از سوی دیگر تمیز کردن سطح شهر به وسیله ماشین های آتش نشانی هم خود هزینه دیگری است که این روش سنتی به بار می آورد؛ در مقابل بخاری گاز ویژه صبح عاشورا نه تنها این مشکلات را ندارد، بلکه سبب آرامش و ایمنی عزاداران نیز می شود.

همه نهادهای متولی حمایت کنند

این در حالی است که به گفته محمد قاسمی بر اساس آمار در شهر خرم آباد بین 270 تا 300 هیئت وجود دارد که اگر هر کدام تنها 4 متر مکعب چوب استفاده کنند، وسعت زیادی از جنگلهای حاشیه شهر از بین می رود.

قاسمی افزود: امید می رود دستگاههای متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، استانداری لرستان و اداره کل استاندارد وارد عمل شوند تا در سال آینده شاهد تولید انبوه این بخاری و توزیع آن در بین هیئت های عزاداری باشیم.

به هر روی این بخاری گاز سوز امسال برای نخستین بار در بین عزاداران امتحان خود را با سربلندی پس داد و مورد استقبال آنان قرار گرفت که باید تولید و توزیع آن از سوی همه متولیان امر، مسئولین هیئت های عزاداری و فعالان محیط زیست پیگیری شود تا در سال آینده شاهد استفاده گسترده از این دستگاه حامی محیط زیست باشیم.